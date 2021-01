Ales Loprais y Petr Pokora han sido protagonistas en el Dakar y no precisamente por su conducción. Ambos pilotos han sido sancionados por la organización tras unos lamentables comentarios machistas hacia las pilotos Aliyyah y Yasmeen Koloc.

"La FIA, ASO y FIA ETRC condenan enérgicamente los comentarios desagradables y degradantes que dos pilotos del Rally Dakar 2021 dirigieron a las gemelas Koloc", señala el comunicado del Dakar.

La conversación entre ambos se ha filtrado en el portal 'iDNES'. "Por tercera vez, me estoy empalmando. Mira, la mujer negra de Roudnice va hacia la derecha", dice uno de ellos.

"Bueno... Esa no está mal, es pasable. La otra no", responde el otro. Unos comentarios repugnantes que no solo han recibido la condena del Dakar sino de algunos de sus compañeros en la carrera.

Loprais ha pedido perdón en un comunicado a través de su cuenta de Facebook: "Los comentarios en el vídeo no tenían la intención de provocar u ofender a nadie. Pedimos disculpas a todos los interesados y es posible que se hayan sentido ofendidos por los términos en cuestión. Somos un equipo de chicos normales que no damos mucha importancia a los medios de comunicación y publicamos un lamentable vídeo sin censura".

Tras la condena pública del Dakar, no se descarta que la carrera pueda tomar medidas disciplinarias contra estos dos pilotos que, desgraciadamente, han sido protagonistas de la prueba por sus lamentables comentarios.