Duro ataque de Ducati a Aprilia y...¿a Jorge Martín?: "Veremos si son capaces..."

No ha comenzado la temporada de MotoGP 2025 y ya comienzan las primeras hostilidades en forma de declaraciones. Ducati, clara candidata a conquistar el título el año que viene, ha querido recordarle a Aprilia quién es la culpable de que uno de sus pilotos vaya a llevar el dorsal '1' durante la temporada que viene.

Davide Tardozzi, jefe de equipo del Ducati, habló en 'TNT Sports' sobre el ahora equipo de Jorge Martín, dejando un dardo directo al rendimiento de la escudería en un tono algo irónico: "En el libro de la FIM estará escrito: ‘Campeón 2024, Jorge Martín con una Ducati. Si Aprilia compra ese #1, veremos si son capaces de mantenerlo…"

La puesta en duda del nivel de competición de Aprilia supone un ataque hacia al propio equipo y se podría interpretar que hasta hacia Jorge Martín. Con estas palabras, Tardozzi deja caer que la verdadera escudería potente es Ducati independientemente de dónde pilote el actual campeón del mundo.

Un mensaje que también podría ir dirigido a Martín intentado dar a entender que de no ser por la Ducati, no habría ganado el mundial. En cualquier caso, esto no hace más que empezar a calentar los motores de cara a 2025 dónde todo apunta a que Ducati será muy superior aunque la escudería italiana no debería subestimar a un campeón del mundo.