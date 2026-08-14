"Marc es el mejor de todos los tiempos": Quartararo desvela su gran admiración por Márquez

El piloto de Yamaha ha analizado los motivos que le han llevado a firmar por Honda para 2027 y algunos detalles sobre su futuro y su competencia en el 'paddock' de MotoGP.

Fabio Quartararo abandonará Yamaha tras 8 años al término de esta temporada. El francés mantiene que en el equipo japonés no han avanzado a un ritmo favorable, por lo que el piloto ha tomado la decisión de apostar por un cambio de aires.

"No me lo estoy pasando bien", sentenciaba Quartararo al inicio de su entrevista en 'Crash'. "No disfruto viendo cómo me adelantan, no puedo adelantar", añadía. Así expresaba su frustración el piloto después de que el V4 de Yamaha "nunca diera el gran paso" para ser un motor competitivo.

El nuevo fichaje de Honda afirma que "En los test de Valencia del año pasado sintió que necesitaba algo nuevo", lo que le empujó a "alejarse de Yamaha". En 2027 arrancará esta nueva etapa para ambas partes, y Quartararo avisa, "será muy interesante ver la moto del año que viene".

Por último se refirió a sus rivales en el 'paddock', que se mantendrán el año que viene, y al reconocimiento que recibe por ellos: "Me alegra mucho oír los comentarios de otros pilotos, especialmente de Marc, porque sabemos que es el más rápido, es el mejor de todos los tiempos". Y concluyó con un mensaje de motivación para este nuevo reto en su carrera: "Tengo muchas ganas de empezar este nuevo proyecto y de volver a disfrutar de la conducción".

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