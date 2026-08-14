El plan que habría considerado Audi para fichar a Sainz: pagar a uno de sus pilotos para que se marche

Nico Hülkenberg habría sido la clave de la operación para permitir la llegada del piloto de Williams a Audi de cara a la temporada que viene.

El futuro de Carlos Sainz continúa en el aire. El piloto madrileño no está completando una temporada satisfactoria en Williams y un cambio de equipo podría ser el desenlace más probable para Carlos. Audi suena como la opción principal, un entorno de trabajo familiar para los Sainz.

Sin embargo, el jefe de la escudería, Matia Binotto, estaría "muy satisfecho con la pareja de pilotos" por el momento: Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto. Pero según desvela 'Planet F1', en Audi existiría un plan para hacer posible la llegada de Sainz al equipo en 2027.

La estrategia habría consistido en pagar una importante suma de dinero a Hülkenberg para que cediera su asiento y desbloquear así un intercambio por el madrileño. Sin embargo, todo apunta a que la operación no terminará de llevarse a cabo, a pesar de que el futuro de Sainz está aún sin determinar.

En cualquier caso el proyecto de Audi continúa adelante en su primer año en la F1, mientras Sainz tratará de salvar la deficiente temporada que está completando Williams hasta ahora. Solo queda esperar para conocer los primeros detalles del mercado de pilotos de este año, que podría tener al español como uno de los protagonistas principales.

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