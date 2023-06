El piloto de MotoGP Jorge Martín está atravesando uno de los momentos más dulces de su carrera. El madrileño firmó su segunda victoria en la categoría reina el pasado fin de semana en el Gran Premio de Alemania y recortó diferencias con el líder del mundial, Pecco Bagnaia.

Los buenos resultados cosechados por Martín le han colocado segundo en la clasificación del mundial y ha pasado a ser uno de los grandes candidatos a ser campeón a final de temporada. Ahora mismo forma parte de Pramac, equipo satélite de Ducati. Es por ello que se ha especulado con su ascenso al equipo de la escudería italiana en caso de ganar la competición.

En unas declaraciones recogidas por 'AS' el piloto de San Sebastián de los Reyes se ha mostrado bastante convincente sobre recalar en la escudería oficial de la casa 'rossa': "No creo que si gano el Mundial no me suban, básicamente. Me obligarían, yo creo".

Todo parece apuntar a que Martín podría plantarse a pocas carreras del final y estar pugnando de tú a tú con Bagnaia. El español ha hablado sobre el trabajo de preparación de los grandes premios: "Siempre me preparo muy bien las carreras, intento darle tiempo y mirarlo todo muy bien, las trazadas. Pero al final lo más claro de todo es la telemetría, cuando abres gas, cuando frenas, cuando repelas, cuando todo".

Por lo pronto, Jorge Martín correrá ese fin de semana en el Gran Premio de Países Bajos. En las dos primeras sesiones de entrenamientos libres, el español ha firmado el segundo mejor tiempo yMarc Márquez ha protagonizado su decimo tercera caída del año. La situación de el seis veces campeón de MotoGP es agónica.