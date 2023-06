Marc Márquez ha vuelto a sufrir con la Honda. Se ha caído en el único momento en el que ha apretado en la sesión del viernes. Sin apretar, ha marcado los peores tiempos de la sesión. Y los dolores físicos están ahí.

"Hoy me lo tomé con calma, entre otras cosas, porque sufrí físicamente más de lo que esperaba. Sobre todo por la costilla. El único sector en el que no estoy incómodo del todo es el primero", ha expresado el piloto de Cervera.

Este sábado intentará volver a poner la moto al límite, con el riesgo que eso conlleva: "Mañana intentaré apretar un poco en la Q1 para no terminar en la última fila. Puede que en la penúltima. Hay que pasar el fin de semana. No me encuentro bien".

"Sobre el accidente, tenía a Maverick (Viñales) delante e intenté recuperar en un sitio complicado. Estar un mes y medio sin subirme a la moto no es lo mejor. Quedándome en casa, desde el sofá, la situación no va a mejorar. A quien le sirve este fin de semana es a mí. No me apetecía irme de vacaciones con las sensaciones de Alemania", ha sentenciado Márquez.

Los rumores de KTM

Márquez ha querido desmentir que se haya ofrecido a KTM: "Que yo me haya ofrecido a KTM es completamente falso. Yo tengo contrato con Honda y sigo trabajando para el futuro. Estoy rodando en tiempos de probador...".