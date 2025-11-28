La magia de Fernando Alonso en Qatar: increíble clasificación de la sprint entre los mejores

El piloto español clasificó cuarto en la sprint sólo por detrás de los dos McLaren y de George Russell, que fue segundo. La pole, para Oscar Piastri.

Lo de Fernando Alonso en el Gran Premio de Qatar es increíble. Ha clasificado cuarto en la sprint sólo por detrás de los dos McLaren y de George Russell, que se quedó segundo. La pole fue para Oscar Piastri.

Clasificó por delante de Max Verstappen, con el coche dañado. También de Charles Leclerc y de Carlos Sainz, que también estuvo en la SQ3.

Fernando estaba enchufado. Su Aston Martin era rápido en el circuito de Qatar. Podía tener opciones serias de estar, de nuevo, entre los mejores en la SQ3. Y así fue. Se metió en el top 10 a pesar de que Yuki Tsunoda le había molestado en la SQ2.

Su enfado fue tremendo. Le enseñó el pulgar descaradamente cuando el japonés se puso en su camino en vuelta lanzada.

A pesar de ese incidente, el asturiano avanzó y acabó logrando un cuarto puesto mágico. Otra vez el mejor Fernando.