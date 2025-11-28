La reflexión de Alonso sobre la edad: "Ahora me canso más con los viajes, pero..."

El piloto asturiano firmó un cuarto puesto increíble en el Gran Premio de Qatar: "Conozco más los coches, los neumáticos...".

Por Fernando Alonso no pasan los años. Con 44, el piloto más veterano y con más experiencia de la Fórmula 1, ha firmado un increíble cuarto puesto en la clasificación del sprint del Gran Premio de Qatar. Después dejó una reflexión brutal sobre su edad y sobre todo lo que ha aprendido.

"Son 24 años de experiencia, 44 años de edad. Me canso más con el jet lag y los viajes, pero conozco más los coches. Podremos hacer pequeños cambios, pero vamos paso a paso. A ver si podemos mejorar de cara a la clasificación", ha dicho Fernando ante los medios al terminar la clasificación del viernes.

Cree que ha sido una de las mejores sesiones para Aston Martin: "Sin duda. Uno de los mejores resultados de la temporada".

"Circuito de alta velocidad y el coche ya estaba en la ventana en los libres. He sentido algo de estrés en la Q2, pero he hecho buena vuelta en la Q3", explica Fernando.

Ese "estrés" que menciona se refiere a un incidente con Yuki Tsunoda. El Red Bull le molestó cuando lanzaba la vuelta rápida y este respondió con ironía: sacándole el pulgar de manera evidente.

Pero a pesar de esos problemas, Alonso llegó a la SQ3 y clasificó con los mejores. Por detrás de Oscar Piastri, de George Russell y de Lando Norris.