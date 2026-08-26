La gesta de Pogacar: un ataque a 50 kms de meta nunca visto en una Vuelta que no quería ganar

El ciclista esloveno del equipo UAE ha sentenciado La Vuelta después de la etapa de Andorra, en la que atacó a 50 kilómetros de meta.

Tadej Pogacar, después de conquistar el Tour de Francia este verano (ya son cinco en su palmarés), anunció que sí estaría en La Vuelta. Eso sí, su objetivo, al menos de primeras, no era ir a por la victoria en la clasificación general. Era disfrutar y buscar algunos triunfos de etapa.

Pero esas palabras ya han quedado muy atrás. Porque el ciclista esloveno ha conquistado la carrera a las primeras de cambio. En Andorra. En un ataque que nunca antes había planteado.

El del UAE atacó a 50 kilómetros de meta en la Collada de Beixalis, cuando todavía quedaban tres puertos por delante. Jamás había planteado un ataque tan lejano para ganar en una gran cita. Y el plan le salió a la perfección, con sus rivales muy atrás.

Después de la tormenta de granizo que obligó a cancelar la anterior etapa, llegó la 'Tormenta Pogacar'. La Vuelta ya está prácticamente sentenciada.

A sus cinco Tours de Francia y su Giro de Italia, hay que añadir La Vuelta: roza así la ansiada Triple Corona. Sigue haciendo historia a sus 27 años.

La general, casi sentenciada

Los rivales de Pogacar y grandes candidatos a la victoria se alejan después de la prueba de Andorra. Primoz Roglic es segundo a tres minutos y medio y Enric Mas, tercero a 3.32.

La Vuelta llega a España este miércoles con desenlace en Roquetes. Y hasta Granada se espera que el ciclista esloveno mantenga el jersey rojo sin ningún sobresalto.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido