Dos menores hallan los cuerpos sin vida de sus padres, un matrimonio irlandés, en su casa de Cullera (Valencia)

Los detalles Al llegar, los agentes de la Policía Local de Cullera y la Guardia Civil encontraron los cadáveres en extrañas circunstancias junto a una bañera de hidromasajes.

La Guardia Civil investiga el hallazgo de los cuerpos sin vida de un matrimonio irlandés en Cullera, Valencia. Los cadáveres, de 50 y 45 años, fueron encontrados por sus dos hijos menores, quienes tienen necesidades especiales, en su residencia en la urbanización Cap Blanc. Los cuerpos presentaban lesiones punzantes y estaban junto a una bañera de hidromasajes. Tras el descubrimiento, los menores pidieron ayuda al dueño de la vivienda, quien llamó al 112. La Policía Judicial de Homicidios de la Guardia Civil lidera la investigación, ya que existen indicios de que pudo haber ocurrido algo inusual, según fuentes citadas por 'EFE'.

La Guardia Civil está investigando el hallazgo de los cadáveres de un matrimonio irlandés de 50 y 45 años de edad en la localidad valenciana de Cullera, cuyos cuerpos fueron encontrados sin vida durante la tarde de este martes por sus dos hijos menores de edad.

Según señala 'Las Provincias', se trata de dos menores con necesidades especiales que hallaron los cuerpos desnudos y con lesiones punzantes en su residencia de la lujosa urbanización Cap Blanc.

Tras hallar los cadáveres, los menores pidieron auxilio al dueño de la vivienda en la que estaban pasando sus vacaciones y este llamó de inmediato al teléfono de emergencias 112.

Al llegar, los agentes de la Policía Local de Cullera y la Guardia Civil encontraron los cadáveres en extrañas circunstancias junto a una bañera de hidromasajes.

El equipo de Policía Judicial de Homicidios de la Guadia Civil se ha hecho cargo de la investigación, ya que, aunque en un principio no se sabe a qué se deben los fallecimientos, hay "algún indicio de que pudiera haber pasado algo raro", según fuentes de la investigación citadas por 'EFE'.

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