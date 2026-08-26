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INvestigación abierta

Dos menores hallan los cuerpos sin vida de sus padres, un matrimonio irlandés, en su casa de Cullera (Valencia)

Los detalles Al llegar, los agentes de la Policía Local de Cullera y la Guardia Civil encontraron los cadáveres en extrañas circunstancias junto a una bañera de hidromasajes.

Coche de la Guardia Civil Coche de la Guardia CivilAgencia EFE
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La Guardia Civil está investigando el hallazgo de los cadáveres de un matrimonio irlandés de 50 y 45 años de edad en la localidad valenciana de Cullera, cuyos cuerpos fueron encontrados sin vida durante la tarde de este martes por sus dos hijos menores de edad.

Según señala 'Las Provincias', se trata de dos menores con necesidades especiales que hallaron los cuerpos desnudos y con lesiones punzantes en su residencia de la lujosa urbanización Cap Blanc.

Tras hallar los cadáveres, los menores pidieron auxilio al dueño de la vivienda en la que estaban pasando sus vacaciones y este llamó de inmediato al teléfono de emergencias 112.

Al llegar, los agentes de la Policía Local de Cullera y la Guardia Civil encontraron los cadáveres en extrañas circunstancias junto a una bañera de hidromasajes.

El equipo de Policía Judicial de Homicidios de la Guadia Civil se ha hecho cargo de la investigación, ya que, aunque en un principio no se sabe a qué se deben los fallecimientos, hay "algún indicio de que pudiera haber pasado algo raro", según fuentes de la investigación citadas por 'EFE'.

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