Trump clama contra la ONU entre acusaciones de "sabotaje" por los "eventos siniestros" en la Asamblea General

El contexto Las escaleras mecánicas se pararon cuando el matrimonio Trump subía en ellas. Después, el presidente sufrió problemas técnicos durante su discurso. Él está convencido de que hay un complot detrás.

Donald Trump está convencido de que fue víctima de un "triple sabotaje" durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. El presidente estadounidense denuncia una serie de "eventos siniestros", comenzando con una avería en las escaleras mecánicas. Según Trump, esto fue resultado de una broma de los trabajadores de la ONU sobre apagar las escaleras. Además, durante su discurso, el teleprompter falló y el sonido no funcionó correctamente. Aunque la ONU atribuye el percance de la escalera a un cámara del equipo de Trump, él insiste en que fue un complot y exige una investigación.

Donald Trump está convencido de que hubo un complot orquestado contra él en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El presidente estadounidense habla de "triple sabotaje" tras una serie de "eventos siniestros" en la cumbre. Así es como se ha referido a la avería en las escaleras mecánicas que sufrió a su llegada y a los posteriores fallos técnicos durante su discurso, que aprovechó para cargar contra el organismo. Pero el mandatario republicano sostiene que todo fue una conspiración y exige una investigación.

Unas acusaciones en las que ha insistido en las últimas horas a través de su plataforma de cabecera, Truth Social, donde, sin escatimar en mayúsculas ni signos de exclamación, califica lo ocurrido como "una verdadera desgracia". En la sede de la ONU, sostiene, tuvieron lugar "no uno, ni dos, sino tres eventos muy siniestros".

El primero, según denuncia, fue el problema con las escaleras automáticas, que se pararon en seco cuando el presidente y la primera dama, Melania Trump, subían. Un incidente que podría haber tenido graves consecuencias, al menos según el relato de Trump: "Es increíble que Melania y yo no nos cayéramos hacia adelante sobre los afilados bordes de esos escalones de acero, de cara. Si no hubiéramos estado agarrando firmemente el pasamanos, hubiera sido un desastre", afirma.

Para Trump, está claro que esto fue un "sabotaje". Se basa en una información que 'The Times' publicó días antes, según la cual había bromas entre los trabajadores de la ONU sobre apagar las escaleras y los ascensores cuando llegara Trump y decirle que no había dinero por sus recortes. El magnate neoyorquino está convencido de que esa broma se materializó y reclama la detención de los responsables. "¡Quienes lo hicieron deberían ser arrestados!", clama en la misma publicación.

Un post en el que Trump continúa relatando su serie de catastróficas desdichas en la sede de la ONU en Nueva York, denunciando que el 'teleprompter' no funcionaba cuando llegó el momento de dar su discurso ante "millones de personas en todo el mundo e importantes líderes en la sala". La pantalla, asegura, se quedó en negro y pensó para sí: "Wow, primero las escaleras, ahora un mal 'teleprompter'. ¿Qué clase de lugar es este?".

De paso, el presidente estadounidense saca pecho de su discurso -"muy pocas personas podrían haber hecho lo que hice", dice- y denuncia también que después le dijeron que el sonido no funcionaba en el auditorio al que se había estado dirigiendo. "Los líderes mundiales, salvo que usaran los pinganillos de los traductores, no podían oír nada". Según Trump, fue Melania quien le avisó cuando le preguntó qué tal lo había hecho: "Ella dijo: 'No pude oír ni una palabra que dijiste'".

La propia ONU investigó el fallo de la escalera mecánica y ha concluido que probablemente la culpa fue de un cámara del propio equipo del presidente, que podría haber activado sin querer un mecanismo de seguridad al adelantarse para documentar la llegada de los Trump, según recoge la agencia Efe. El mandatario, sin embargo, sostiene que "esto no fue una coincidencia", sino "un triple sabotaje en la ONU", organismo con el que viene siendo muy crítico y contra el que ahora arremete frontalmente.

"Deberían avergonzarse de sí mismos. Voy a enviar una copia de esta carta al secretario general y exijo una investigación inmediata. No es de extrañar que las Naciones Unidas no hayan sido capaces de hacer el trabajo para el que se crearon", espeta Trump, que reclama que "todas las cámaras de seguridad en la escalera mecánica deberían ser guardadas, especialmente el botón de parada de emergencia" y asegura que el Servicio Secreto ya está involucrado.