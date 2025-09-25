Drones no identificados obligan a cerrar un aeropuerto en Dinamarca por segunda vez esta semana

Agentes de policía hacen guardia en el Aeropuerto de Copenhague por la presencia de drones en los alrededores

Los detalles El aeropuerto de Aalborg, que también se usa como base militar, tuvo que cerrar durante tres horas, obligando a desviar tres vuelos a otros aeropuertos del país.

El aeropuerto de Aalborg en Dinamarca fue cerrado durante tres horas debido a la presencia de drones en su espacio aéreo, afectando tanto a vuelos comerciales como militares. Este incidente ocurrió poco después de que el aeropuerto de Copenhague enfrentara una situación similar, considerada el ataque más grave contra la infraestructura crítica del país. Las autoridades danesas y noruegas están investigando posibles conexiones con incursiones de drones rusos en Europa, aunque aún no se ha confirmado ninguna relación. Durante el cierre, tres vuelos fueron desviados y las fuerzas armadas colaboran en la investigación, mientras que no se reportaron peligros para los pasajeros ni residentes.

El aeropuerto danés de Aalborg, utilizado para vuelos comerciales y militares, ha sido cerrado durante tres horas debido a la presencia de drones en su espacio aéreo, según ha informado la policía danesa en la madrugada del jueves, dos días después de que el principal aeropuerto del país, Copenhague, fuera clausurado por avistamientos de drones.

La policía nacional danesa indicó que los drones siguieron un patrón similar a los que detuvieron los vuelos en el aeropuerto de Copenhague durante cuatro horas unos días antes. La policía local informó posteriormente que los drones habían abandonado la zona de Aalborg tras unas tres horas.

Dinamarca declaró el martes que el incidente en el aeropuerto de Copenhague fue el ataque más grave hasta la fecha contra su infraestructura crítica y lo vinculó con una serie de presuntas incursiones con drones rusos y otros disturbios en toda Europa.

El cierre del aeropuerto de Aalborg también afectó a las fuerzas armadas danesas, ya que se utiliza como base militar, añadió la policía. Las fuerzas armadas danesas afirmaron estar colaborando con la policía local y nacional en la investigación, pero declinaron hacer más comentarios. Las autoridades noruegas también cerraron el espacio aéreo del aeropuerto de Oslo durante tres horas la noche del lunes tras el avistamiento de un dron.

Von der Leyen habla de una "disputa persistente en nuestras fronteras"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró el martes que los drones que detuvieron los vuelos en el aeropuerto de Copenhague formaban parte de un "patrón de disputa persistente en nuestras fronteras".

Las sospechas de participación rusa en el incidente del aeropuerto de Copenhague eran infundadas, declaró el martes el embajador ruso en Dinamarca. Las autoridades noruegas y danesas mantienen un estrecho contacto con los incidentes de Copenhague y Oslo del lunes, pero su investigación aún no ha establecido una conexión, declaró el ministro de Asuntos Exteriores de Noruega el miércoles.

La policía de Jutlandia Septentrional informó a la prensa que se había avistado más de un dron cerca del aeropuerto de Aalborg y que volaban con las luces encendidas. Los drones fueron avistados por primera vez alrededor de las 21:44 (19:44 GMT) del miércoles, según la policía, y permanecieron en el espacio aéreo hasta las 00:54 del jueves.

Eurocontrol, organismo que supervisa el control del tráfico aéreo europeo, había indicado previamente que las llegadas y salidas del aeropuerto de Aalborg tendrían un "rango cero" hasta las 04:00 GMT del jueves debido a la actividad de drones en las inmediaciones.

El primer vuelo desde Aalborg el jueves está programado para las 04:20 GMT, según el sitio web del aeropuerto. La policía de Jutlandia del Norte afirmó no poder especificar el tipo de drones ni si eran los mismos que sobrevolaron el aeropuerto de Copenhague el lunes.

Tres vuelos han tenido que ser desviados

"Es demasiado pronto para determinar cuál era el objetivo de los drones y quién estaba detrás", declaró un agente de policía. La policía de Jutlandia del Norte declaró posteriormente que los esfuerzos para derribar los drones habían sido infructuosos y que sus operadores aún no habían sido detenidos.

La policía de Jutlandia del Sur indicó en una publicación en X que también se habían observado drones cerca de los aeropuertos de las ciudades danesas de Esbjerg, Sonderborg y Skrydstrup. El ala de combate de Skrydstrup, en Jutlandia del Sur, es la base de los aviones de combate F-16 y F-35 de Dinamarca.

El comisario de policía nacional, Thorkild Fogde, afirmó que muchas personas en todo el país habían reportado avistamientos de drones a la policía desde el lunes. "Por supuesto, muchos de estos informes no cubren actividades de interés para la policía o el ejército, pero algunos sí, y creo que el de Aalborg sí", afirmó.

La policía afirmó que estaba investigando más a fondo in situ y cooperando con el servicio de inteligencia nacional y las fuerzas armadas, así como con las autoridades de otros países. No hay peligro para los pasajeros del aeropuerto de Aalborg ni para los residentes de la zona, afirmó la policía. Añadieron que tres vuelos fueron desviados a otros aeropuertos.