Bagnaia se rinde ante la evidencia: "Marc Márquez no ha tenido rivales, no ha dado el 100%"

El compañero del ilerdense ha reconocido que ha estado a años luz del '93' a lo largo de la presente temporada.

Que tan solo necesite tres puntos más que Alex Márquez en Motegi para ser campeó y que le saque más del doble de puntos a su compañero a falta de seis Grandes Premios son la evidencia de que Marc ha brillado con luz propia este 2025.

En su primera temporada con el mono rojo, el octocampeón ha reinado en la categoría reina y, al parecer, sin exprimirse al máximo.

Al menos así lo ha asegurado su compañero, PeccoBagnaia, en declaraciones previas al Gran Premio de Japón.

De hecho, asume que su nivel no ha estado ni cerca de ser el esperado: "Conociendo mi potencial, mi único problema es saber que he desperdiciado una temporada, pero no puedo evitarlo. Mi condición ha sido difícil desde el principio y nunca hemos logrado encontrar el equilibrio adecuado; era inevitable que esto sucediera".

Y, es por ello, que Márquez no ha tenido que dar el 100% para ganar con la misma GP25 del italiano.

"En este campeonato, Marc no ha tenido rivales porque ha sido el único competitivo y constante. Nunca es fácil conseguirlo, pero creo que no ha dado el 100%, o quizás solo a veces. Me gustaría mucho estar en mi mejor forma para pelear; creo que estaría bien", ha zanjado.