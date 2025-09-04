El jefe de MotoGP responde: ¿Habrá medidas anti-Marc Márquez?

Si Marc Márquez logra sacarle 10 puntos a su hermano Álex en Montemló, el piloto de Ducati tendrá su primera bola de partido en Misano, la casa de Valentino Rossi, para levantar su novena corona.

Esto lo haría a falta de seis Grandes Premios, lo que ha levantado ciertas reticencias en el paddock dada su superioridad sobre el resto.

Sobre ello le preguntaron a Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, la empresa que gestiona MotoGP, durante la presentación del GP de Cataluña.

"No estamos sorprendidos porque Marc pueda ser campeón tan pronto, tal como ha ido la temporada ya se veía que sería pronto", replicó el máximo responsable de la categoría.

De hecho, cree que se le da poco valor al ilerdense: "Hace unos años, cuando ganaban muchos pilotos por temporada, la gente decía que nos faltaba un héroe; ahora lo tenemos, un piloto que gana todas las carreras, y se quejan de que será campeón muy pronto. A mi no me parece mal, Marc está haciendo una temporada extraordinaria y cuando tenga que ser campeón, será".

"Yo lo pondría entre los mejores deportistas de la historia. He seguido la evolución de sus lesiones, veía lo que decía y lo que decían los doctores y ya pensaba que lo haría. Después, él ha gestionado muy bien, decidió cerrar un contrato que le aportaba mucho dinero (Honda) para ir a otro equipo y otra moto (Gresini), lo que demuestra que tenía una decisión tomada muy clara, y eso significa que él sabía que lo podría hacer", recordó sobre el retorno del de Cervera.

A su vez, a Ezpeleta le preguntaron si la competición estudia alguna medida para igualar la parrilla y que no se den temporadas de dominio absoluto como este 2025 de Marc Márquez.

Sin embargo, eso no está en sus planes: "Absolutamente, no. Es el campeonato del mundo. Yo me acuerdo, como aficionado, hace muchos años, aquí, que no había visto nunca a Agostini, porque nunca venía porque ya había sido campeón antes. Eso es algo que ha pasado toda la vida. La única forma de acabar con el hecho de que Marc gane es que salga uno que crea que le puede ganar y tenga las herramientas para hacerlo. Nosotros, en absoluto, pararemos que un piloto esté ganando".