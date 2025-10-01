Una de las mayores leyendas del motociclismo alucina con la fortaleza mental de Márquez: "Tantas lesiones..."

Mick Doohan, cinco veces campeón del mundial de 500cc, dice que si Marc ha vuelto a ganar un título es por su fortaleza mental: "El impulso que le ha llevado...".

Marc Márquez está en la lista de las mayores leyendas del deporte. Ya son nueve mundiales los que acapara... y el año que viene volverá a tener una nueva oportunidad. Mick Doohan, una de las mayores leyendas de la historia del motociclismo, destaca su fortaleza mental.

En palabras a 'Motorsport', Doohan dice que existen "similitudes" entre su historia y la de Marc: "Hay muchas similitudes con mi caso, porque yo también estaba dominando antes de caerme en Assen. Y también me tomó algunos años recuperarme...".

"El impulso que le ha llevado a no guardarse nada dentro es el deseo de seguir corriendo, el mismo que el mío. Marc tenía una cuenta pendiente, y no hay nada que motive más que eso para que uno se vacíe", apunta Doohan después de que el de Cervera haya celebrado con la Ducati.

Dice que su fortaleza mental ha sido clave para recuperarse de las lesiones: "A nivel mental, lo que ha conseguido demuestra lo fuerte que es Marc. Tantas lesiones y tantas operaciones te llevan a conocer lo más profundo de ti mismo, como individuo. Todo el esfuerzo que hay detrás de lo que ha hecho explica que sea un tipo tan humilde".

"Este título será muy gratificante para Marc, sobre todo porque llegó a plantearse la retirada. El tiempo en que estuvo lesionado se le hizo eterno y durísimo. Pero estoy seguro de que ahora mismo mira para atrás y cree que todo aquello valió la pena", sentencia Doohan.

De la posible retirada al noveno mundial. Marc ha dejado atrás todas las lesiones y vuelve a ser el mejor piloto de la parrilla. Nadie le puede parar. Al menos de momento. Y el curso que viene irá a por el décimo.