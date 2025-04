El jefe de Aprilia tiene claro qué falló en el accidente de Jorge Martín: "Con la hierba..."

Aprilia sigue lamentando la baja de su fichaje de este año. Jorge Martín apenas ha rodado con regularidad con la marca de Noale. Sus accidentes en pretemporada sumado a la grave caída en Qatar ha imposibilitado que defienda su titulo de campeón del mundo.

El mandamás de Aprilia, Massimo Rivola, está convencido que las medidas de seguridad del circuito deLosail no fueron las adecuadas para la MotoGP: "Con la hierba habría sido un resbalón casi trivial. Cuando se corre en la misma pista que la F1 no se puede pedir que se cambien los pianos todo el tiempo".

"Asfaltar las zonas de salida de pista va en contra de la seguridad, porque con grava o hierba te disuade de utilizar todo el espacio... cuando compartes pista con la F1 es la que tiene razón", ha explicado Rivola en declaraciones recogidas por 'Motosan'.

El jefe de la marca italiana ha confesado su preocupación por el estado anímico del de San Sebastián de los Reyes, elogiando su actitud incluso en su delicada situación: "No saber cuándo podrá volver me preocupa tanto en el aspecto psicológico como en el físico".

"Fue un golpe duro para él, pero tiene tanto corazón, tanta energía y tantos c******, que me hace ser optimista. Es un campeón no por casualidad", ha ensalzado Rivola a un Jorge Martín sin fecha de regreso a las pistas.