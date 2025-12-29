Una figura de MotoGP cree que a Bagnaia le ha perjudicado escuchar a Valentino Rossi: "Subestimó a Márquez"

Paolo Simoncelli, padre del fallecido Marco Simoncelli, dice que Pecco escucha demasiado "todo lo que se dice en el grupo de Valentino Rossi.

Pecco Bagnaia se ha visto superado por la fuerza de Marc Márquez. Desde su llegada a Ducati, se ha encontrado absolutamente perdido. No se entendía con la moto y en varias carreras se fue al suelo cuando rodaba en la parte final de la parrilla. Algo que Ducati no puede consentir.

Paolo Simoncelli, padre del fallecido Marco Simoncelli, tiene claro cuál es el motivo de este bajón de rendimiento: a Pecco no le ha ayudado escuchar las conversaciones del entorno de Valentino Rossi, donde se subestima lo que puede hacer Marc Márquez.

"No estaba preparado para un compañero tan fuerte. Pecco viene del grupo de Valentino Rossi, y a fuerza de escuchar todo lo que dicen en ese grupo, subestimó a Márquez", dice Simoncelli en declaraciones que recoge 'Motorsport' este lunes.

"El año anterior, perdió el Mundial ganando 11 carreras. Pensó: 'Lo único que tengo que hacer es caerme menos'. Pero Marc en la pista es una bestia, y eso le hizo entrar en crisis", analiza el italiano.

Él siempre creyó que Marc volvería a reinar en cuanto tuviera una moto competitiva. Pasó de la Honda a la Ducati e inmediatamente se volvió a colocar en lo más alto.

"Sabía que Marc era el más fuerte. Siempre me gustó, corre y piensa como mi hijo, nunca se rinde y siempre lo intenta...", dice Simoncelli.