El ingeniero de Márquez en Ducati cuenta el motivo por el que Marc es un piloto diferente: "A los demás les pilla..."

Marco Rigamonti, ingeniero de Marc Márquez, dice que Marc es "el piloto más lúcido" que ha visto desde que está en MotoGP: "Sabe cuál es la mejor opción".

Marc Márquez ha dejado a todo Ducati con la boca abierta. Sabían que fichaban a un campeón, pero no esperaban este nivel de dominio sobre todo de un piloto que volvía de tantas lesiones tan difíciles. Marco Rigamonti, ingeniero de Marc, ha desvelado el por qué es un piloto distinto a los demás.

En palabras que recoge 'Motosan', el italiano habla de su toma de decisiones: "Demuestra lo lúcido que es a la hora de gestionar las situaciones. Sabía que en ese momento esa era la mejor opción. Incluso cuando hay que tomar decisiones contrarias a la corriente. Más aún si pilla a los demás pilotos desprevenidos, tomando la decisión en el último momento".

"Sabe que eso le puede dar ventaja. Por lo tanto, sin duda tiene valor para tomar decisiones que van a contracorriente", dice.

Las celebraciones en Ducati han sido habituales en este 2025. Marc pidió que todas las victorias se celebraran con mucha pasión: "Después de algunos acontecimientos, le digo: 'Nunca sabemos lo que nos conviene hasta el final'. Él fue el primero en decirnos, después de lo que hizo, que pasó cuatro años difíciles, que ahora hay que aprovechar las victorias y celebrarlas, porque ha visto por experiencia propia que basta poco para dejar de ganar y empezar a sufrir".

Márquez siempre les ha insistido en la importancia de celebrar los buenos momentos: "Nos dice 'Tenemos la suerte de ganar y, en cualquier caso, de obtener buenos resultados, debemos celebrarlo'. Esto ayuda a que el ambiente sea más relajado, porque, de todos modos, trabajas mucho, tanto si ganas como si no consigues nada o pierdes, y por eso es justo celebrar cuando ganas".

"Lo que está haciendo, además de haber pasado ya a la historia del motociclismo con sus ocho títulos, sin duda le dará un valor añadido, porque está haciendo algo fantástico, volver a estos niveles después de todo lo que ha pasado", cierra Rigamonti, otro más que está alucinado con todo lo que supone tener a Marc en el equipo de Ducati.