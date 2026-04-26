El increíble truco que dejó Márquez en el Gran Premio de Jerez

La genialidad de Márquez en la 'sprint': el de Cervera aguantó el embrague mientras se caía

El piloto de Ducati mantuvo la mano izquierda en el embrague para que la moto no se le apagara y así poder seguir vivo en una 'sprint' en la que se llevó la victoria. La jornada del domingo fue mucho menos fructífera para Marc.

A pesar de haber sido un fin de semana duro para Márquez, hay un lado positivo. El ilerdense se llevó la 'sprint' en un sábado que fue un completo caos en Jerez. Marc salió desde la poley consiguió llevarse la victoria en una carrera en la que la lluvia fue la gran protagonista y que hizo que muchos pilotos se fueran al suelo, incluido Márquez.

Una caída que hizo que Marc tuviera que cambiar de moto y cayera a las últimas posiciones. Aunque nadie se percató de la genialidad que tuvo que hacer el de Ducati para lograr seguir vivo en la 'sprint'.

El vigente campeón del mundo siguió apretando el embrague de su Ducati para que no se le calara y así poder seguir en la carrera. Con la nueva normativa, si la moto se 'cala', no puede volver a arrancar por sí sola, por lo que Marc se hubiera tenido que retirar. Una acción clave, que sirvió para que el de Cervera se pudiera llevar su segunda 'sprint' de la temporada.

Todo en un gran premio en el que la gran decepción para Marc ha sido la carrera del domingo. Una caída en la segunda vuelta ha destruido cualquier opción de victoria y de puntuar. A pesar de no estar en su máximo esplendor físico, el nueve veces campeón del mundo sigue dejando acciones que demuestran el gran piloto que es.