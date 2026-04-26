Caos y retrasos en Atocha por una incidencia técnica: hay trenes AVE, Avant y Alvia afectados

Los detalles Renfe ha informado en su cuenta de 'X' que la incidencia se ha producido en la infraestructura, afectando a trenes de alta velocidad de media y larga distancia.

Nueva jornada de caos en Atocha. Una incidencia en uno de los dispositivos de gestión de la circulación en la estación Puerta de Atocha-Almudena Grandes está generando este domingo demoras en la salida o llegada de algunos trenes de alta velocidad de media y larga distancia.

Renfe ha informado en su cuenta de 'X' que la incidencia se ha producido en la infraestructura, afectando en concreto a trenes AVE, Avant y Alvia.

Por otro lado, los trenes que circulan por la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía están registrando retrasos por una incidencia que afecta a la señalización en Puertollano (Ciudad Real), según ha informado Adif a las 20.00 horas a través de su página web.

Viajeros han expresado su malestar en redes sociales: "El tren esperando 25 minutos porque 'ha habido un incidente'. Te sacan por las salidas, mezclando la gente que se va con la que llega. Atasco monumental", asegura uno de los afectados.

"Así nos tiene @Renfe en Atocha afinados sin aire acondicionado todos los trenes con retraso y nadie nos informa de nada", ha publicado otro viajero, a lo que un hombre añade: "Así nos tienen en Atocha , hay gente que se está mareando del calor que hace porque el aire acondicionado no está puesto y nadie informa de nada".

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