Salvaje agresión: Andrada, portero del Zaragoza, le da un puñetazo a Jorge Pulido en el derbi ante el Huesca

El guardameta argentino perdió los papeles en el tiempo de descuento y le propició un fuerte golpe al central del equipo oscense. Una imagen terrible.

Es una de las imágenes de la temporada en el fútbol español. En el añadido del SD Huesca-Real Zaragoza, Esteban Andrada, guardameta del cuadro maño, le ha propiciado un 'puñetazo' a Jorge Pulido, capitán de los blaugrana.

Todo en una situación al límite durante el añadido del encuentro. Andrada recibe la segunda amarilla tras empujar a Pulido. Después de que el colegiado del encuentro expulsara al guardameta, este corre directo hacia el jugador del Huesca y le golpea con dureza en la cara.

Los acontecimientos son vergonzosos en lo que ya es probablemente la agresión más dura de la temporada. Los más probable es que acarree una sanción de larga duración para el portero del Real Zaragoza, que está cedido por parte de Rayados de Monterrey.

El final del partido ha sido caótico. Tras la agresión de Andrada, el colegiado ha expulsado también a Dani Jiménez, portero del Huesca, y a Tasende, jugador del Real Zaragoza. La situación de los maños es crítica después de esta derrota.

La derrota por 1-0 en el Alcoraz le hace perder esperanza de cara a la salvación. A pesar de haber perdido contra un rival directo, el Zaragoza sigue estando a tres puntos de la salvación a falta de lo que haga el Cádiz el próximo lunes ante Las Palmas.