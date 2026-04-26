Intento de atentado contra Trump, en directo | El Servicio Secreto indica que el atacante les "subestimó": "Un cobarde quiso crear una tragedia nacional"

Abascal carga contra Sánchez tras el ataque a Trump El líder de la ultraderecha ha puesto el foco en Sánchez tras el mensaje del presidente del Gobierno expresando su condena al intento de asesinato sufrido por Trump. "Pedro Navajas hablando de violencia. El socio de los que asesinaban concejales socialistas. El que todavía ahora nos manda a sus secuaces a apedrear nuestros mítines y luego los indulta", ha dicho. Y ha proseguido: "Sus condenas a la violencia son como sus condenas a la prostitución de menores". Compartir en X

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El atentado contra Reagan 45 años antes en el mismo hotel El 30 de marzo de 1981, un hombre sacó un revólver en el exterior del Hilton y disparó contra el presidente, al que alcanzó en un costado. Estuvo diez días hospitalizado con un pulmón perforado. Su motivación, su obsesión con la actriz Jodie Foster, a quien quería impresionar. Compartir en X

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Starmer, "conmocionado por las escenas en la cena de corresponsales" en Washington El primer ministro de Reino Unido ha afirmado estar "conmocionado por las escenas en la cena de corresponsables de la Casa Blanca en Washington". "Cualquier ataque contra las instituciones democráticas o contra la libertad de prensa debe ser condenado en los términos más enérgicos posibles. Es un enorme alivio", ha compartido. Compartir en X

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La viuda de Charlie Kirk, aterrada en el ataque contra Trump La viuda de Charlie Kirk estaba presente en el hotel Hilton en el momento del tiroteo, estaba aterrada y llorando en un vídeo que se ha compartido en redes sociales. Fue desalojada con el resto de invitados. Su marido murió asesinado en septiembre de 2025, cuando recibió un disparo en un acto en Utah. Compartir en X

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Ser presidente, "una profesión demasiado peligrosa" según Trump El ahora presidente de EEUU ha sufrido hasta tres atentados contra su vida desde julio de 2024 hasta ahora. Los dos primeros, cuando era candidato republicano a las presidenciales de dicho año. "Ser presidente es una profesión demasiado peligrosa. Si Marco Rubio me lo llega a decir quizá habría pasado de esto", ha expuesto. Compartir en X

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El sospechoso del tiroteo en el Hilton se enfrenta a cargos federales Jeanine Pirro, Fiscal General del Distrito de Columbia, ha confirmado que el sospechoso del tiroteo en Washington se enfrenta a dos cargos federales. "Tenía la clara intención de causar el mayor daño posible", ha afirmado. En concreto, los cargos a los que se enfrenta son los de uso de arma de fuego durante la comisión de un delito violento y el de agresión a un agente federal con un arma peligrosa. Compartir en X

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El Servicio Secreto indica que el atacante de Trump les "subestimó": "Un cobarde trató de crear una tragedia nacional" El Servicio Secreto, a través de su subdirector Matthew Quinn, ha indicado que el atacante del hotel Hilton "subestimó" su capacidad y "fue detenido al primer contacto". "Un cobarde trató de crear una tragedia nacional. Gracias a los valientes hombres y mujeres del Servicio Secreto", han compartido. Compartir en X

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Meloni: "Ningún odio político puede encontrar espacio en nuestras democracias" Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, ha expresado su "plena solidaridad" y su "más sincera cercanía al presidente Trump, a la primera dama Melania y a todos los presentes" en el intento de asesinato contra el republicano en la cena de corresponsales de la Casa Blanca en Washington. "Ningún odio político puede encontrar espacio en nuestras democracias. No permitiremos que el fanatismo envenene los lugares del libre debate y de la información", ha compartido en X. Compartir en X

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El exiliado hijo del sha iraní ve "alarmante" el ataque contra Trump en Washington Rehza Pahlavi, el exiliado hijo del sha de Irán, ha compartido un mensaje en redes para condenar el intento de atentado sufrido por Trump en Washington. "Nos alivia saber que el presidente y la primera dama, junto con los miembros del Gabinete presentes en la cena de corresponsales, están ilesos", ha expuesto. Define el ataque "contra Trump y la democracia de EEUU" como "alarmante". Compartir en X

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Feijóo expresa su "más absoluta condena" al ataque contra Trump El líder del PP y de la oposición ha mostrado su "más absoluta condena" y también la de su partido por el ataque contra Trump en Washington. "La discrepancia política se resuelve con palabras y no con balas. Defendamos la democracia", ha compartido en redes. Compartir en X

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La imagen del atentado de Pensilvania en 2024 Hace menos de dos años, el 15 de julio de 2024, un francotirador alcanzó en la oreja al por aquel entonces candidato Trump en un acto de campaña en Butler. La imagen del republicano con el puño en alto, la oreja ensangrentada y la bandera de EEUU de fondo dio la vuelta al mundo. En el tiroteo falleció uno de los asistentes al acto y otros dos resultaron gravemente heridos. El expresidente de Estados Unidos Donald Trump, instantes después de ser tiroteado durante un mitin en Pensilvania. Compartir en X

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Con la oreja ensangrentada y el puño en alto: así han sido los tres intentos de asesinato contra Trump en menos de dos años "Ser presidente es una profesión peligrosa". Es lo que ha dicho Donald Trump. Es lo que ha dicho el presidente de Estados Unidos después de sufrir el que es su tercer intento de asesinato en menos de dos años. Después de sufrir el que es el tercer atentado contra su vida, después de que un hombre armado con una escopeta tratase de acceder con una escopeta al salón de baile del Hilton en Washington, donde el republicano celebraba su primera cena de corresponsales de la Casa Blanca. Lee la noticia completa aquí Jorge Bautista Compartir en X

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