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La Policía frena una pelea entre más de un centenar de ultras de Atlético y Real Sociedad en Sevilla

Alrededor de unos 150 aficionados radicales donostiarras fueron descubiertos cuando se dirigían a un encuentro con los seguidores ultras colchoneros. Por fortuna, no hubo que lamentar daños.

La Policía frena una pelea entre más de un centenar de ultras de Atlético y Real Sociedad en SevillaLa Policía frena una pelea entre más de un centenar de ultras de Atlético y Real Sociedad en SevillaAgencia EFE

La final de la Copa del Rey está declarada como partido de alto riesgo. Si bien es cierto que la convivencia entre txuriurdines y colchoneros está siendo buena horas antes de la disputa del partido, los ultras de ambos equipos amenazan constantemente que el evento se lleve a cabo con normalidad.

Pasada la medianoche del viernes, según informa el Diario de Sevilla, la Policía evitó una pelea entre aficionados radicales de Real Sociedad y Atlético de Madrid. Los agentes interceptaron un grupo de alrededor de 150 seguidores donostiarras que, supuestamente, se dirigían a un enfrentamiento con aficionados radicales colchoneros.

La Policía incautó bates, cascos, cuchillos y palos de hierro. Signos evidentes de que los ultras iban dirigidos hacia lo que podría ser una batalla. Por fortuna, la actividad de las autoridades, que ya tenían constancia que los ultras habían 'quedado' para enfrentarse, fue efectiva y terminó evitando una pelea que podría haber sido terrible.

Más allá de este suceso, la tónica general entre ambas aficiones es de buen ambiente en la calles de Sevilla. Todo listo para que se celebre una de las grandes fiestas del fútbol español en la que espera que no se produzcan accidente que alteren el orden y la festividad de la final.

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