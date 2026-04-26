"Imponer un nuevo régimen en Ormuz" o "levantar el bloqueo naval": las condiciones de Irán para poner fin a la guerra

Un buque portacontenedores en el estrecho de Ormuz en una imagen de archivo

Los detalles Los iraníes han intensificado sus acciones en la zona. Por su parte, la Guardia Revolucionaria capturó esta semana dos portacontenedores en el estrecho, en respuesta a la incautación previa de petroleros iraníes por parte de Estados Unidos.

La agencia iraní Tasnim ha revelado las condiciones de Irán para finalizar la guerra, proponiendo a Pakistán un nuevo régimen en el Estrecho de Ormuz, compensaciones y garantías para evitar ataques futuros. El conflicto, iniciado hace dos meses por Estados Unidos e Israel, ha impactado el sector energético. Irán, bajo el liderazgo de Masoud Pezeshkian, se niega a negociar mientras persista el bloqueo a sus puertos. Donald Trump advierte sobre las consecuencias de obstruir el estrecho, mientras Irán intensifica acciones, capturando portacontenedores como respuesta a la incautación de petroleros iraníes. Pakistán intenta mediar, pero las negociaciones siguen estancadas.

La agencia de noticias iraní Tasnim ha publicado este domingo las condiciones de Irán para poner fin a la guerra, que presenta un pretexto para Pakistán: "Imponer un nuevo régimen en el Estrecho de Ormuz, exigir compensación, garantías para prevenir nuevos ataques militares o levantar el bloqueo naval". Esta semana se cumplen dos meses desde que comenzó el conflicto en territorio iraní con los ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel, guerra que ha supuesto un antes y un después en materia energética.

Estas condiciones llegan en un momento en el que Irán se niega a retomar negociaciones mientras continúe el bloqueo a sus puertos, tal y como ha reiterado el presidente Masoud Pezeshkian.

Tras semanas repletas de acusaciones cruzadas y conversaciones sobre un acuerdo que aún no ha llegado, el presidente estadounidense, Donald Trump, tiene claro lo que le ocurrirá a Irán si continúa obstruyendo el estrecho: "Cuando hay que aumentar la presión porque no hay dónde almacenar este petróleo, ya sea en barcos o en tanques de almacenamiento (que están a punto de agotarse), va a ocurrir algo muy malo".

"Lo que ocurre es que el oleoducto explota desde dentro, tanto mecánicamente como en el subsuelo. Sucede algo que simplemente provoca la explosión", añade el líder republicano dejando ver que el tiempo se le termina a los iraníes. Pero para Trump, el tiempo es relativo y es que por enésima vez dice, la guerra con Irán llegará pronto a su fin.

Dos portacontenedores capturados

En paralelo, Irán ha intensificado sus acciones en la zona. Por su parte, la Guardia Revolucionaria capturó esta semana dos portacontenedores en el estrecho de Ormuz, en respuesta a la incautación previa de petroleros iraníes por parte de Estados Unidos. Imágenes difundidas por la agencia Fars News Agency muestran los buques retenidos, entre ellos el MSC Francesca y el Epaminondas, ya en aguas iraníes, con presencia de medios y militares.

Asimismo, Teherán defiende estas acciones como una respuesta directa a lo que califica de "robo marítimo" por parte de Washington. El conflicto ha paralizado gran parte del tráfico marítimo en el estrecho, por donde en condiciones normales transita cerca del 20% del petróleo mundial. De esta manera, la interrupción de este flujo ha generado incertidumbre en los mercados energéticos y ha elevado el riesgo de una crisis de suministro a escala global.

Mientras tanto, Pakistán ha intentado mediar entre ambas potencias para reactivar las negociaciones. Sin embargo, los esfuerzos diplomáticos se han visto frustrados después de que Trump cancelara el envío de delegaciones a Islamabad y les diera plantón.

Con posiciones cada vez más rígidas y una escalada militar en curso, el escenario sigue bloqueado. Irán exige el fin del aislamiento económico antes de negociar, mientras Estados Unidos apuesta por aumentar la presión.

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