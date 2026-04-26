Caos, una explosión y un enorme cráter: así ha sido el atentado en Colombia que ha dejado al menos 14 muertos

Los detalles Este sábado se ha registrado una explosión en la carretera Panamericana causado por las disidencias de las FARC.

Al menos 14 personas murieron y 38 resultaron heridas en un atentado con bomba en la Vía Panamericana de Colombia. La explosión, captada por una cámara, ocurrió en una arteria principal del país, escenario de una ofensiva terrorista en el suroeste. Las disidencias de las FARC activaron una potente carga al paso de un autobús lleno de civiles, causando numerosas víctimas, incluidos cinco niños. El ataque fue premeditado, con los terroristas deteniendo el tráfico para maximizar el impacto. En Cali, también abandonaron un minibús con explosivos. El gobierno de Gustavo Petro condena a los autores como "fascistas y narcotraficantes".

Al menos 14 personas han muerto y 38 más han resultado heridas en un atentado con bomba perpetrado en la Vía Panamericana de Colombia este sábado.

Una cámara desde la carretera registró la potente explosión en la vía, la principal arteria del país que ha sido el escenario de una feroz ofensiva terrorista en el suroeste de Colombia.

Allí las disidencias de las FARC han sembrado el caos. La guerrilla activó una carga de gran potencia al paso de un autobús repleto de civiles, causando 14 muertes y 38 heridos, entre ellos cinco niños.

"Mi hermana me llamó y me dijo: 'Hermano, vuelve, parece que el autobús en el que iba tu esposa estuvo involucrado en el accidente', y fui a buscarla y allí estaba", comenta Javier Campos, uno de los testigos.

La explosión fue de tal magnitud que ha dejado un enorme cráter, ha partido el asfalto y volatilizado los vehículos.

Ahora bien, el ataque no fue un error sino una trampa. Los terroristas detuvieron el tráfico para asegurar que el impacto fuera masivo. "Los atentados terroristas son una cobarde muestra de debilidad", ha aseverado Pedro Sánchez, ministro de Defensa colombiano.

Eso sí, no ha sido el único foco. En Cali, los terroristas abandonaron un minibús cargado con explosivos frente a un hospital y un batallón militar.

Mientras el país se desangra, el Gobierno de Gustavo Petro califica a los autores como "fascistas y narcotraficantes", elevando la alerta al máximo ante una guerrilla que parece haber declarado la guerra total a la población civil.

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