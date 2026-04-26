Atentados en el país
Un grupo vinculado a Al Qaeda mata al ministro de Defensa de Mali en un ataque contra su residencia
¿Qué ha pasado? Según informa la cadena francesa 'RFI', Sadio Camara ha fallecido después de un ataque contra su residencia en la base militar de Kati, en las afueras de Bamako.
Sadio Camara, ministro de Defensa de Malí, ha muerto después de un ataque perpetrado por el grupo JNIM, vinculado a Al Qaeda, contra su residencia en la base militar de Kati, situada en las afueras de Bamako.
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