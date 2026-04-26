La llamativa reflexión de Acosta por la 'no sanción' de Márquez en Jerez: "Estoy confuso..."

El murciano confesó que no terminó de entender el cambio de moto que realizó el ilerdense en la 'sprint' de Jerez y que le permitió ganar la carrera corta con una remontada memorable.

Marc Márquez dio un fuerte golpe en la mesa en la 'sprint' del Gran Premio de Jerez. El de Cervera protagonizó una actuación increíble en la carrera corta y se terminó llevando la victoria después de unas semanas complicadas en las que se ha puesto en duda su rendimiento y su forma física.

Marc se fue al suelo a cuatro vueltas para el final cuando comenzó a llover. Sus rivales sufrieron el mismo destino pero el de Ducati fue el más rápido a la hora de cambiar de moto para poder pilotar sobre el asfalto mojado de Jerez.

Márquez, que llegó a estar último, fue ganando posiciones hasta adelantar a Bagnaia y ponerse primero. Sin embargo, en el momento de la caída, Marc recortó por la zona del césped para entrar en 'boxes', algo que muchos consideraron merecedor de sanción.

Para Pedro Acosta, que terminó duodécimo, el suceso fue un poco extraño: "Estoy un poco confuso con su cambio de moto, si soy sincero. Pero bueno, las carreras son así".

Las palabras del de Mazarrón que recoge 'Motorsport' quizás apuntan a que Marc podría haber merecido una penalización. En cualquier caso, no fue así y el ilerdense terminó culminando una remontada espectacular generando buenas sensaciones de cara a la carrera de este domingo.