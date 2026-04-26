Un ataque en cuatro actos: los momentos clave del intento de atentado contra Trump

Los detalles En solo unos instantes, la cena de corresponsales de la Casa Blanca pasó de ver como un ilusionista hacía un truco a Donald Trump a ver a un hombre reducido tras intentar un ataque contra el presidente.

Durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca en el Hotel Hilton de Washington, un intento de atentado contra Donald Trump y su Gobierno dejó momentos de tensión. Al inicio, los asistentes apenas distinguieron lo que parecían disparos, mientras un ilusionista entretenía al presidente y a Melania. Melania fue la primera en percatarse del peligro, mostrando pánico, mientras Trump inicialmente sonrió, pensando que era un ruido accidental. La situación se tornó caótica cuando un hombre intentó acceder armado, disparando contra la seguridad. Tras evacuar al vicepresidente y otros miembros del Gobierno, el atacante fue detenido. Un agente resultó herido, pero su chaleco salvó su vida. Finalmente, todos los asistentes fueron evacuados.

El intento de atentado contra Donald Trump y sus miembros del Gobierno estadounidense en la cena de corresponsales de la Casa Blanca en el Hotel Hilton de Washington ha dejado varias escenas clave.

Porque entre el ruido de las conversaciones al comienzo de la cena apenas se llegan a distinguir lo que parecen varios disparos. En ese primer momento, todo el ambiente está distendido mientras un ilusionista hacía un truco al presidente estadounidense y a Melania.

Pero de ahí se pasa al segundo momento clave, el instante en el que los más de 2.000 asistentes se percatan de que el ruido que escuchan sí son disparos. Es Melania Trump la primera del grupo principal en alertarse, mostrando una expresión de pánico.

Por su parte, Trump ni se da cuenta y lo primero que hace es esbozar una sonrisa. Así lo contaba él mismo poco después: "Oí un ruido y pensé que era una bandeja cayendo. Creo que Melania era muy consciente de lo que pasaba".

En los instantes siguientes, se suceden escenas de pánico, pero sobre todo de incertidumbre. Al principio, ninguno de los invitados sabe que un hombre ha intentado acceder armado al comedor disparando contra los agentes de seguridad.

Dentro, unos se tiran al suelo y otros se quedan incorporados grabando la escena con sus móviles. Un hombre, incluso, se mantiene en su silla y sigue cenando. El silencio solo lo rompen unos esporádicos gritos patrióticos y la carrera de los agentes, yendo de mesa en mesa, para llegar cuanto antes al escenario.

Allí, la seguridad se ha llevado rápidamente al vicepresidente de Estados Unidos en primer lugar, dando inicio al tercer momento clave: las evacuaciones.

Con Trump esperan a que lleguen refuerzos para rodearlo completamente y llevarlo a la salida, no sin antes tropezarse y caer de rodillas al suelo. Otros miembros del Gobierno son los siguientes en evacuar.

Los periodistas, mientras, empiezan a narrar lo que han vivido. "Cuando la gente estaba en su primer plato, se produjo un fuerte alboroto", describe Aamer Madhani, corresponsal de The Associated Press.

Trump y Melania habían llegado solo unos minutos antes. De hecho, era la primera vez que el republicano acudía como presidente a este evento y su secretaria de prensa, Karoline Leavitt, prometía, casi de forma premonitoria, que el discurso de Trump daría que hablar: "Será divertido, entretenido... habrá disparos esta noche".

En el ataque, un agente ha resultado herido y el tirador ha sido detenido, dejando el momento clave número cuatro, con él reducido en el suelo. "Le dispararon a muy corta distancia, con un arma muy potente. Y el chaleco cumplió su función. En cierto modo, fue algo muy hermoso de ver. El asaltador siendo abatido por valientes miembros del Servicio Secreto", afirmaba Trump poco después.

Finalmente, todos los asistentes fueron evacuados del hotel.

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