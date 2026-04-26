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"Tiene mucho nivel"

La increíble reflexión de Sinner sobre Jódar: "El sonido cuando golpea..."

El italiano no ha dudado en reconocer la gran proyección que tiene el madrileño y le ha dedicado unas palabras en rueda de prensa tras sellas su pase a tercera ronda del Mutua Madrid Open.

Jannik Sinner y Rafa JódarJannik Sinner y Rafa JódarGetty

Rafa Jódar está siendo la gran sensación del tenis mundial. El tenista de Leganés levantó su primer título ATP en Marrakech y dejó una actuación muy destacada en el Conde de Godó de Barcelona. Su inicio en el Mutua Madrid Open también ha sido muy prometedor.

Jódar superó de manera muy clara a Álex de Miñaur en primera ronda. El madrileño superó al australiano, número 8 del mundo, con un contundente 6-3 y 6-1. Una muestra más que evidente de que Rafa comienza a tener mucho nivel para competir con los grandes tenistas del ranking.

Jannik Sinner, número uno del mundo y gran favorito a levantar el título en Madrid, le ha dedicado unas palabras muy llamativas a Jódar: "Es un jugador muy talentoso. Del año 2006 hay muy buenos jugadores como él, Joao Fonseca, o Rei Sakamoto. Es un año muy fuerte. Jódar es muy muy bueno, golpea muy limpio y saca potencia con mucha facilidad".

"Puedes escuchar el sonido cuando golpea, es increíble. Es un buen jugador para pensar en el futuro, y ya lo está mostrando. Me gusta su mentalidad, es calmado y espero que siga mejorando. Parece muy humilde", ha reconocido Sinner en rueda de prensa.

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