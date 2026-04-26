Sánchez carga contra PP y Vox por "dar una patada a la Constitución" con su "prioridad nacional": "Pactos de señoros"

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno defiende desde Córdoba "una España justa que no deja a nadie atrás" tras una semana en la que la formación de extrema derecha no ha dudado en dejar clara su posición xenófoba ante la migración.

Pedro Sánchez ha criticado los pactos entre PP y Vox, acusándolos de dar la espalda a la Constitución con su propuesta de "prioridad nacional" para el acceso a servicios públicos. Durante un acto de precampaña en Córdoba, junto a María Jesús Montero, candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Sánchez defendió una "España justa" que no deja a nadie atrás y abogó por la paz y el progreso. En contraste, señaló que los acuerdos de PP y Vox reflejan prioridades distintas, centradas en un marco xenófobo que prioriza a los españoles sobre otros colectivos.

Pedro Sánchez aboga por una "España justa" ante los "pactos de la vergüenza" de PP y Vox. El presidente del Gobierno ha vuelto a defender este domingo "una España justa que no deja a nadie atrás" y ha criticado al PP y Vox por dar una "patada" a la Constitución con sus pactos autonómicos en favor de la "prioridad nacional" para el acceso a los servicios públicos.

"PP y Vox y la Constitución: consejos vendo que para mí no tengo", ha advertido Sánchez en un acto de precampaña de las elecciones andaluzas en Córdoba, junto a la candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero.

El jefe del Ejecutivo ha destacado que los socialistas tienen otras prioridades distintas a la derecha y al ultraderecha, como son luchar por "una España justa, digna, que progrese, que no deja a nadie atrás y que defiende la paz en España y en el mundo". "Esas son nuestras prioridades", ha recalcado Sánchez frente a los "pactos de señoros" de los presidentes del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal.

Sus palabras llegan tras una semana de polémica por la última propuesta de la formación de extrema derecha, la llamada "prioridad nacional", ante sus pactos para conformar gobiernos autonómicos con los 'populares', en concreto en Extremadura. Desde Vox han dejado muy claro el marco xenófobo que envuelve esta medida. En multitud de declaraciones han incidido en que significa la "prioridad de los españoles", "una cuestión de supervivencia", "que los españoles deben ser los primeros" o evitar que el "dinero de los españoles" vaya "ni para menas, ni para mordidas ni para mantener a media África".

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