La llamativa comparación de Horner: "Márquez es el Verstappen de MotoGP"

El exjefe de 'Mad Max' habla sobre su futuro en el GP de España de MotoGP y halaga al de Cervera comparándole con el piloto neerlandés.

Los rumores sobre una posible vuelta de Christian Horner a la Fórmula 1están a la orden del día. El británico abandonó Red Bull la temporada pasada tras más de 20 años como jefe de equipo y desde entonces, se le ha relacionado con equipos como Aston Martin o Alpine.

De hecho, el exjefe de Red Bull ha estado en Jerez viendo la sprint de MotoGP, donde ha hablado sobre este último rumor que le vincula al equipo francés. "¿ Yo en Alpine? Siempre hay especulaciones. Por ahora sigo de vacaciones y no tengo prisa, ya veremos cuando termine. Ahora mismo estoy disfrutando viendo otros deportes", comentó Horner, según recoge 'Formula Passion'.

Además, el exjefe de Max Verstappen se deshizo en elogios hacia Marc Márquez y mostró su interés por el campeonato: "Estoy aquí como invitado de MotoGP y Liberty Media. He tenido tiempo para ver otras carreras. Siempre he sido fan del campeonato, así que estar aquí es fantástico. También soy fan de Marc Márquez. Es el Verstappen de MotoGP".

Sin embargo, la presencia de Horner en MotoGP ha hecho que algunos ya empiecen a especular sobre una posible llegada del británico al campeonato de motociclismo. Una posibilidad que sería muy llamativa y que generaría mucha expectación debido a la magnitud que tiene Horner en el mundo del motor.