El subcampeonato, en juego
MotoGP en directo, hoy: carrera del Gran Premio de Indonesia de motociclismo en Mandalika
Sigue en directo el desarrollo de la jornada del domingo en el Gran Premio de MotoGP en Indonesia, en el circuito de Mandalika, con el plato fuerte del fin de semana, la carrera.
¡¡HASTA AQUÍ EL GRAN PREMIO DE INDONESIA!!
Fin de semana marcado por la caída y la posible fractura de hombro de Marc Márquez. El de Cervera se trasladará a Madrid para más pruebas. La victoria en Mandalika ha sido para Fermín Aldeguer, segundo ha sido Acosta y tercero Álex Márquez. En Moto2, la victoria ha sido para Moreira y en Moto3, José Antonio Rueda se ha proclamado campeón del mundo. Seguimos pendientes del estado de Marc Márquez. ¡¡Hasta pronto!!
LAS PALABRAS DE MARC MÁRQUEZ
"No te puedo decir que estoy bien pero dentro de lo malo ha salido barato. Parece que hay una pequeña fractura de los ligamentos del hombro. Volaré a Madrid esta noche para que me hagan más pruebas".
FERMÍN ALDEGUER GANA EL GRAN PREMIO DE INDONESIA
Increíble la carrera del murciano. Primera victoria en un gran premio en MotoGP. Segundo piloto más joven de la historia en conseguirlo. Acosta ha sido segundo y Álex tercero.
PASA ACOSTA A ÁLEX MÁRQUEZ
Se pone segundo el de KTM. Está firmando una carrera fantástica.
¡¡ACOSTA, TERCERO!!
Adelanta a Rins y se asienta en la última plaza del podio.
SE PONE SEGUNDO ÁLEX MÁRQUEZ
Adelanta a Rins y a falta de cinco vueltas para el final, Gresini conseguiría su primer doblete de la temporada en MotoGP.
OFICIAL: MÁRQUEZ TIENE UNA FRACTURA EN SU HOMBRO DERECHO
Lo ha confirmado el doctor Ángel Charte en 'DAZN' aunque asegura que se trata de una fractura "pequeña" y de que hay que hacerle más pruebas para conocer exactamente el alcance de la lesión.
DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL
Aldeguer lidera con mucha distancia sobre Acosta. Rins completa el podio.
¡¡TREMENDO!! RINS ES TERCERO
Se han liado Raúl Fernandez y Marini peleando y lo ha aprovechado el de Yamaha para ponerse tercero. Álex también se ha puesto cuarto. Menudo lío de Marini, que ahora es octavo.
ÁLEX MÁRQUEZ ES SEXTO
Gran oportunidad del de Gresini para recortar puntos a Bagnaia y Bezzecchi, ambos retirados de la carrera.
RECUPERA LA SEGUNDA PLAZA ACOSTA
Está aguantando el de Mazarrón pero Marini parece tener más ritmo.
VUELTA 12/27
Mantiene el liderato Fermín Aldeguer. Marini es segundo y Acosta es tercero.
¡¡SE PONE ALDEGUER PRIMERO!!
Gran adelantamiento de Fermín a Acosta. Están en una pelea bonita los dos murcianos.
SE COMPLETAN LAS SEIS PRIMERAS VUELTAS
Lidera Pedro Acosta, le sigue Aldeguer y completa el podio Luca Marini.
MÁRQUEZ, AL CENTRO MÉDICO
El de Cervera acude para ver qué se ha podido hacer en el hombro derecho. Esperemos que no sea nada.
PREOCUPACIÓN POR MARC MÁRQUEZ
No mueve su brazo derecho. Da la sensación de que se ha podido hacer daño.
AL SUELO TAMBIÉN JOAN MIR
Se levanta el mallorquín sin problemas.
AL SUELO MÁRQUEZ Y MARCO BEZZECCHI
Se quedan dolidos ambos en el suelo. Puede haber sido un incidente duro.
¡¡COMIENZA EL GP DE INDONESIA!!
¡Qué salida! Acosta se ha puesto primero.
EL CALOR, UN FACTOR DIFERENCIAL
Casi 60 grados de temperatura en el asfalto y 30 en el ambiente acompañados de mucha humedad. Esto empieza ya.
RAÚL FERNANDEZ, LA SORPRESA DEL FIN DE SEMANA
El español firmó un gran resultado en la 'sprint' consiguiendo su primer podio en una carrera de MotoGP. Veremos qué tal le va en la carrera.
¡¡RUEDA CAMPEÓN DEL MUNDO DE MOTO3!!
El de KTM ha dominado el Mundial de principio a fin. Tremenda la temporada de una de las joyas del motociclismo en nuestro país.
🥇 @ruedajr99 WINS THE RACE AND THE #Moto3 TITLE #IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/WeZfXb6yvd— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 5, 2025
¡¡BIENVENIDOS AL GP DE INDONESIA!!
Con Márquez ya como campeón del mundo, el subcampeonato tiene algunos aspirantes que no van a dejarlo ir tan fácilmente. Álex Márquez es el que mejor colocado está aunque 'Pecco' Bagnaia y Marco Bezzecchi sigue al acecho de una segunda plaza que podría estar muy apretada. Indonesia será la antepenúltima parada de esta gira asiática a falta de Australia y Malasia. De momento, el gran dominador del fin de semana ha sido Bezzecchi. 'Pole' y victoria en la 'sprint' sobre un circuito en el que las Ducati parecen no estar tan finas. Menos de quince minutos para que esto comience, os lo contamos!!