Ahora

El subcampeonato, en juego

MotoGP en directo, hoy: carrera del Gran Premio de Indonesia de motociclismo en Mandalika

Sigue en directo el desarrollo de la jornada del domingo en el Gran Premio de MotoGP en Indonesia, en el circuito de Mandalika, con el plato fuerte del fin de semana, la carrera.

laSexta Deportes
Madrid,
Álex y Marc MárquezÁlex y Marc MárquezGetty

¡¡HASTA AQUÍ EL GRAN PREMIO DE INDONESIA!!

Fin de semana marcado por la caída y la posible fractura de hombro de Marc Márquez. El de Cervera se trasladará a Madrid para más pruebas. La victoria en Mandalika ha sido para Fermín Aldeguer, segundo ha sido Acosta y tercero Álex Márquez. En Moto2, la victoria ha sido para Moreira y en Moto3, José Antonio Rueda se ha proclamado campeón del mundo. Seguimos pendientes del estado de Marc Márquez. ¡¡Hasta pronto!!

¡¡BIENVENIDOS AL GP DE INDONESIA!!

Con Márquez ya como campeón del mundo, el subcampeonato tiene algunos aspirantes que no van a dejarlo ir tan fácilmente. Álex Márquez es el que mejor colocado está aunque 'Pecco' Bagnaia y Marco Bezzecchi sigue al acecho de una segunda plaza que podría estar muy apretada. Indonesia será la antepenúltima parada de esta gira asiática a falta de Australia y Malasia. De momento, el gran dominador del fin de semana ha sido Bezzecchi. 'Pole' y victoria en la 'sprint' sobre un circuito en el que las Ducati parecen no estar tan finas. Menos de quince minutos para que esto comience, os lo contamos!!

Las 6 de laSexta

  1. Muere Guillermo Fernández Vara, expresidente de la Junta de Extremadura, a los 66 años
  2. España clama por Gaza: decenas de miles de personas protestan a favor de Palestina
  3. Las mujeres afectadas por los cribados de cáncer de mama planean presentar una demanda colectiva
  4. Lenguaje en clave, sobres que no cuadran y 60.000 euros en B: Ábalos dice que "las chistorras" son "algo que hacían" en el bar de Koldo
  5. El PSOE carga contra el PP por sus declaraciones sobre el "síndrome post aborto" y acusa a Almeida de alinearse con Vox
  6. Nuevas denuncias al campamento de Bernedo hablan de monitores que tuvieron relaciones sexuales frente a menores y de otro que paseó desnudo