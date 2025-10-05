MotoGP en directo, hoy: carrera del Gran Premio de Indonesia de motociclismo en Mandalika

¡¡HASTA AQUÍ EL GRAN PREMIO DE INDONESIA!! Fin de semana marcado por la caída y la posible fractura de hombro de Marc Márquez. El de Cervera se trasladará a Madrid para más pruebas. La victoria en Mandalika ha sido para Fermín Aldeguer, segundo ha sido Acosta y tercero Álex Márquez. En Moto2, la victoria ha sido para Moreira y en Moto3, José Antonio Rueda se ha proclamado campeón del mundo. Seguimos pendientes del estado de Marc Márquez. ¡¡Hasta pronto!! Compartir en X

¡¡BIENVENIDOS AL GP DE INDONESIA!! Con Márquez ya como campeón del mundo, el subcampeonato tiene algunos aspirantes que no van a dejarlo ir tan fácilmente. Álex Márquez es el que mejor colocado está aunque 'Pecco' Bagnaia y Marco Bezzecchi sigue al acecho de una segunda plaza que podría estar muy apretada. Indonesia será la antepenúltima parada de esta gira asiática a falta de Australia y Malasia. De momento, el gran dominador del fin de semana ha sido Bezzecchi. 'Pole' y victoria en la 'sprint' sobre un circuito en el que las Ducati parecen no estar tan finas. Menos de quince minutos para que esto comience, os lo contamos!! Compartir en X

