Los vecinos de unas viviendas de la Seguridad Social denuncian la subasta de sus hogares: "El Gobierno nos desahucia"

El contexto Pese a los reproches de quienes intentaban pujar por ellas, han contado con el apoyo del Sindicato de Inquilinas, que también protesta contra la incoherencia del Ejecutivo, el cual es favorable a prohibir hacer negocio con la vivienda pública.

Los vecinos de unas viviendas propiedad de la Seguridad Social protestan para evitar que sus hogares sean subastados, denunciando que el Gobierno, que proclama defender la vivienda, busca desahuciarlos. Durante un evento de subasta, interrumpieron la actividad para impedir que sus casas fueran vendidas, contando con el respaldo del Sindicato de Inquilinas. Critican la contradicción del Ejecutivo, que promueve prohibir el negocio con vivienda pública, como afirmó la ministra Isabel Rodríguez. Valeria Racu, portavoz del sindicato, señala la incoherencia al hablar de ampliar y proteger el parque público de vivienda. A pesar de recibir avisos de desalojo, los inquilinos continuarán su lucha.

¡No nos vamos, nos quedamos! Es el grito de los vecinos de unas viviendas que son propiedad de la Seguridad Social y que luchan contra la subasta de sus hogares.

Estos ciudadanos denuncian que un Gobierno que supuestamente lucha por la vivienda, ahora quiere quitársela uno a uno: "El Gobierno nos desahucia", dicen.

"Estamos aquí para denunciar públicamente la subasta de nuestras viviendas", explicaron cuando irrumpieron en el evento que subastaría sus hogares impidiendo que esto sucediera, al menos por ahora.

"Una vivienda pública, asequible y protegida"

Pese a los reproches de quienes intentaban pujar por ellas, han contado con el apoyo del Sindicato de Inquilinas, que también protesta contra la incoherencia del Ejecutivo, el cual es favorable a prohibir hacer negocio con una "vivienda pública, asequible y protegida", tal y como subrayó la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.

Por su parte, Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, asegura que "no tiene ningún sentido cuando el Gobierno habla de la legislatura de la vivienda y de lo importante que es ampliar el parque público de vivienda y blindarlo".

Ya son varios los inquilinos que han recibido un burofax para extinguir su contrato de alquiler con un plazo de pocos meses para que abandonen sus viviendas, pero ellos aseguran que seguirán luchando.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.