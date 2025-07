La ilusión de Pedro Acosta después de su mejor fin de semana de la temporada: "Este podio..."

Pedro Acosta, que comenzó el año con problemas de confianza en el equipo y nivel sobre la moto, ha conseguido en Brnosu primer podio desde Tailandia 2024 en una carrera de domingo.

"Tenemos que estar contentos después del mal inicio de temporada, teníamos un objetivo muy claro y desapareció de la noche a la mañana", explicaba el murciano, que ofreció el podio a su equipo después de recordar las dificultades que han experimentado durante el curso.

Acosta logró el cajón después de defender la posición ante un Pecco Bagnaia que, como Pedro explicaba, lo iba a poner muy difícil. "De la vuelta 10 a la 15, Pecco ha pegado un tirón muy grande, me ha recortado de 2 a 1 segundos, ahí he tenido que gestionar la goma de atrás y cuando he visto que se acercaba mucho he dado un empujón para acercarme a mi vuelta rápida", ha dicho.

De esta forma, el piloto de KTMha completado un fin de semana redondo, con doble podio, para volver a ver la luz después de un primer tramo de la temporada donde las sombras se estaban apoderando del español.

"Este podio ha sido un buen golpe encima de la mesa para mi emocionalmente, hacia mucho tiempo que buscaba un buen resultado", sentenció en declaraciones recogidas por 'MotoSport'.

Ahora llega el momento del parón de verano y Pedro Acosta podrá desconectar durante las vacaciones con la conciencia tranquila después de demostrar que, por fin, parece haber encontrado el camino correcto.