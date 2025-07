La reacción de Pecco Bagnaia a su primera pole de la temporada: "Mi equipo..."

'Pecco' Bagnaia ha conseguido la pole en Brno. Un resultado inesperado en una clasificación con muchas emociones. El italiano tuvo que pasar por la Q1 y firmar una vuelta perfecta en la Q2 para hacer olvidar un inicio discreto y lograr la primera pole de la temporada.

El italiano solo salió en los minutos finales, una estrategia suficiente para superar a Márquez, que a pesar de dominar casi toda la sesión, terminó segundo después de una caída en la última vuelta cuando venía para mejorar el tiempo.

Después de una clasificación exigente, Pecco valoró la pole como un premio al esfuerzo colectivo: "De verdad súper contento. Al final, hemos trabajado tanto como siempre. Ayer no fue un día fácil y pienso que mi equipo merece mucho este resultado. Estoy muy contento porque al final sabía que no era fácil y 15 minutos más en la Q1 me han ayudado seguramente".

Además, analizó la vuelta que le sirvió para arrancar sin nadie delante en la carrera del domingo: "La vuelta que ha salido me ha gustado mucho, no es fácil porque las gomas se gastan muchísimo delante y atrás. Esta tarde será difícil elegir las correctas, pero estoy contento".

Finalmente, el piloto analizó la carrera del domingo: "He intentado esta mañana ir con la soft de atrás y después de 4 o 5 vueltas ya bajaba mucho y cuando he vuelto a pista no había más grip. Así que será difícil también por el tren delantero porque en las curvas a la derecha se mueve mucho, así que quizá alguien va a ir con la dura delante y atrás veremos. El ritmo de carrera será rápido, seguro".