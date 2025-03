Un ex de Honda reconoce que Márquez tenía miedo de que la moto fuera rápida al marcharse: "Quizá se había equivocado..."

Marc Márquez rechazó el dinero para volver a sentirse competitivo. Dejó un contrato millonario en Honda, que podría alcanzar los 125 millones de euros, para marcharse a Gresini. Y la jugada le salió redonda. Porque en apenas doce meses ascendió al equipo oficial, a Ducati.

Pero se marchó con miedo. Óscar Haro, quien fuera director deportivo de LCR Honda, ha dicho en 'Moto Grand Prix Club' que Marc llegó a pensar que se podía estar equivocando al dejar la marca japonesa.

"También él está contento, ha tomado una decisión muy importante en su vida. El problema es que él estaba convencido de hacer el cambio a la Ducati, pero Honda no le hizo probar su 2024. Él también tenía ese miedo, no miedo, pero decir que quizás se había equivocado. Ahora que con la 2024 han terminado el 17 o el 18 está más motivado porque ha dicho 'he hecho bien'. Está sonriente y cuando sonríe así es porque va rápido", dice Haro antes del Gran Premio de Las Américas.

En este 2025 está luchando de tú a tú contra su hermano Alex. Los dos parecen los únicos candidatos al título. Pero aunque sean rivales, también comparten información: "Alex le ha dado mucha información de la moto. Es muy bonito ver cómo trabajan los hermanos juntos y enseguida se ha encontrado bien".

"Marc Márquez con 8 campeonatos del mundo es el piloto con más títulos en activo, será un piloto para tenerlo en cuenta esté donde esté", sentencia.

Austin es la próxima cita del mundial de MotoGP. Y es uno de los trazados favoritos de Marc. Allí dominó durante años con la Honda y ahora quiere hacerlo con la Ducati. De momento, dos victorias en las sprints y dos victorias en las carreras de los domingos.