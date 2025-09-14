¡Haciéndole una 'peineta' a la KTM! El tremendo cabreo de Acosta tras tener que abandonar en Misano

El piloto español se despidió del GP de San Marino con una 'peineta' a su moto después de que se le saliera la cadena cuando iba en cuarta posición.

La carrera del domingo del Gran Premio de San Marino tuvo un desenlace desafortunado y prematuro para Pedro Acosta. El piloto murciano tuvo que abandonar la prueba en la vuelta ocho porque se le salió la cadena de la moto.

El de Mazarrón salió en novena posición aunque aprovechó un gran inicio de carrera para colarse en el cuarto lugar, a las puertas del podio. Fue entonces cuando se produjo el incidente que dinamitaba la dinámica positiva del español y despertaba el enfado y las quejas del de KTM.

Pedro Acosta golpeó en repetidas ocasiones su moto antes de detenerse por completo para bajarse de la misma. La causa del fallo mecánico, la rotura completa de su cadena. Es en ese momento, cuando la frustración alcanza su punto álgido y el piloto le saca una 'peineta' a su propia moto aparcada. Después, continúa su camino a pie mientras sigue haciendo aspavientos y golpeando la valla publicitaria.

Los resultados de Misano dejan a Pedro Acosta como quinto clasificado del campeonato del mundo con una diferencia de 41 puntos respecto al tercero, Marco Bezzecchi. Por detrás, en sexta posición, se acerca con peligro Franco Morbidelli que terminó cuarto en Misano y se queda a ocho puntos de Acosta en el Mundial.