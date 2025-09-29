Las detecciones de migrantes en EEUU son cada vez más salvajes: de nada sirve demostrar que residen en el país de forma legal

Los detalles Es el día a día de los migrantes en el país: viven con el miedo a ser detenidos y, además, a serlo con una violencia desmesurada. Y lo mismo da que demuestren que están residiendo allí de forma legal.

El día a día de los migrantes en Estados Unidos está marcado por el temor constante a ser detenidos, incluso de manera violenta, como parte de la cruzada antiinmigración de Donald Trump. Un caso en Iowa refleja esta realidad: dos hombres sin identificar arrestan a la fuerza a un trabajador, sin permitirle despedirse de su familia, lo que genera indignación entre los testigos. Estas detenciones, cada vez más agresivas, afectan incluso a quienes residen legalmente. Trump ha ordenado el despliegue de tropas en Portland, autorizando el uso de "fuerza total", lo que los demócratas consideran una provocación que busca justificar la violencia policial.

Es el día a día de los migrantes en Estados Unidos. Cuando se levantan por la mañana y salen de casa para ir a trabajar no saben si conseguirán volver. Viven con el miedo a ser detenidosy, además, a serlo con una violencia desmesurada. Y lo mismo da que demuestren que están residiendo allí de forma legal. Es la cruzada antiinmigración de Donald Trump.

Más que una detención, parece un secuestro. Dos hombres, sin identificar y vestidos de paisano arrestan a la fuerza a un trabajador de una tienda de Iowa. Sin preguntarle, los guardias de inmigración neutralizan a la víctima y empiezan a esposarlo.

Los testigos no dan crédito y empiezan a increpar a los agentes, ya que no le dejan ni despedirse de sus familiares. Al estar al cargo de un niño, no deberían separarlo de él. Sus seres queridos exigen su liberación: "Hoy el sentimiento que tenemos es de rabia por cómo violaron los derechos de mi pareja", habla la mujer del detenido.

Las detenciones de migrantes son cada vez más salvajes: quieren pillar por sorpresa a las víctimas, pero no siempre sale bien. Por ejemplo, un rider de Chicago consigue escapar con su bici. De nada les sirve demostrar que residen en el país de forma legal: se los llevan igual.

En lo que él llama "labores de 'limpieza'", Donald Trump ordenó este sábado el despliegue de tropas estadounidenses en Portland, autorizando el uso de la "fuerza total". "Toda una provocación", dicen los demócratas, con la que Trump sólo busca provocar el caos para justificar la violencia policial.

