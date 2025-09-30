Ahora

"Después cualquiera sabe lo que pasará"

¿Puede Marc Márquez retirarse en Honda? Ojo a la opinión de Ducati

Gigi Dall'Igna, director general del equipo de BorgoPanigale, no niega la posibilidad de que sus caminos puedan separarse en un futuro.

Marc Márquez celebrando el MundialMarc Márquez celebrando el MundialGetty

Tras lograr su novena corona, la séptima en al categoría reina, no cabe duda de que Marc Márquez buscará en 2026 superar a Valentino Rossi en Mundiales con Ducati.

Sin embargo, es incierto qué le deparará el futuro al ilerdense a partir de 2027. En febrero cumplirá 33 años y si su nivel no mengua al igual que el de la Desmosedici, todo apunta a que el '93' colgará el caso vestido de rojo.

Para nadie es un secreto que su verdadero amor es hacia Honda y, viendo cómo han evolucionado los japoneses, que se subieron al podio en Motegi, nace la duda de si Marc podría retirarse en su exequipo.

Sobre este aspecto le preguntaron a Gigi Dall'Igna en 'As': "¿Le preocupa que el nueve veces campeón regrese un día a Honda?".

El director general de Ducati no negó la posibilidad de que sus caminos puedan separarse en un futuro.

"Mientras tanto lo gozo y lo disfruto el tiempo que estemos juntos. Después cualquiera sabe lo que pasará", señaló.

Eso sí, destacó la gran relación que mantiene con el de Cervera: "No me quiere como a un padre, no tanto como eso, pero estamos muy contentos los dos de trabajar juntos. Creo que estamos muy a gusto trabajando juntos". El tiempo dirá.

