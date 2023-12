No en el preciso momento, puede que ni siquiera en la misma temporada, pero pasados los años siempre salen a la luz las guerras internar en el paddock de MotoGP.

La última, que ya ha tenido ediciones pasadas, tiene como protagonista a Álex Márquez, pero incumbe a su hermano Marc y a Valentino Rossi.

Un acuerdo casi cerrado

En verano de 2019, Petronas, equipo satélite de Yamaha, llegó a un acuerdo con Álex parra correr un año en Moto2 y, posteriormente, debutar en MotoGP.

Razlan Razali, jefe del equipo, lo ha relatado en 'Dazn': "Teníamos un asiento en Moto2, pero Dorna nos otorgó otro para 2020. Me gusta Álex, estaba en mi lista de favoritos. Mantuvimos algunas reuniones en secreto, y firmamos en el motorhome de los Márquez, para que estuviera con nosotros un año en Moto2, y en 2021, cuando Fabio se fuera al equipo oficial, subir a Álex a MotoGP con nosotros".

"Y lo cierto es que realmente llegamos a firmar el contrato para que Álex estuviera con nosotros. Aquello tuvo lugar en agosto de 2019", añade Razali.

Yamaha entra en juego

Sin embargo, tras llegar a un acuerdo con el piloto, el jefe de Petronas se lo comentó a Yamaha... y llegaron los problemas.

"Le comenté a Yamaha que quería fichar a Álex para Moto2, y después para MotoGP. Y Yamaha dijo: 'No, ningún miembro de la familia Márquez puede estar en Yamaha'. Yo les pregunté el motivo, este es mi equipo. Y dijeron: 'Por lo que ocurrió en 2015'. Se convirtió en algo personal para ellos", afirma.

Así lo vio Álex

"A mitad de año tuve una oferta para hacer un año en Moto2 y dos en MotoGP con Yamaha Petronas", relata el pequeño de los Márquez.

El ahora piloto de Gresini, que terminó debutando en la categoría reina de la mano de Repsol Honda en 2020, asegura que puedo correr con Petronas, pero solo en Moto2.

"Yo no diría que fue un veto, pero lo cierto es que no tuve el O.K. de Yamaha. Yo tenía luz verde para hacer el año en Petronas en Moto2, pero no para hacer los dos años en MotoGP", explica.

La 'puntilla' de Marc

El octocampeón, al contrario que su hermano, sí es más duro con Yamaha: "En nuestro motorhome, en Brno (República Checa) en 2019, Álex firma por Petronas. Razlan fue valiente y honesto, valoró al Álex piloto sin llegar a pensar que esto podía molestar en el lado azul. Por lo que sé, cuando su nombre llegó al box de Yamaha, le vetaron. Tal cual. Incluso siendo un equipo satélite y firmando con Petronas, no con Yamaha".

"Más que rivalidad con Rossi, siempre la he tenido con Yamaha, con Lin Jarvis nunca me he hablado mucho. Es triste que en el paddock pasen estas cosas", concluye Marc, que ahora volverá a compartir equipo con su hermano.