Espargaró no se explica el dominio de Marc Márquez: "Está haciendo un año inhumano"

Aleix Espargaró, probador de Honda, alucina con lo que está haciendo Marc en su estreno con la Ducati... a punto de proclamarse campeón de MotoGP.

Marc Márquez está a un paso de ser campeón de MotoGP con la Ducati. Puede conseguirlo en Japón después de la cita de este fin de semana de San Marino. Y en la parrilla siguen alucinando con los números que está completando. Para Aleix Espargaró es simplemente "un año inhumano".

En 'Mundo Deportivo', el piloto probador de Honda dice que él siempre confió en que Marc volviera a tope de su periodo de lesiones.

"Siempre he confiado en Marc. Al final, es el mejor piloto de la historia. Él siempre ha reiterado después de la lesión que estaba perfecto y que se subía a la mejor moto del mundo, así que no había dudas de que volvería a brillar y a ganar, y así lo ha demostrado. Realmente ha hecho un año inhumano", señala Espargaró.

Ha eliminado los "puntos débiles": "Lo que más me ha sorprendido de Marc es que si tenía algún punto débil, que a veces cometía errores y no sabía contentarse con segundas o terceras posiciones porque su talento siempre lo hacía luchar por ganar y no conformarse, ahora ha demostrado que incluso los días complicados no falla".

"Está siendo un piloto casi invencible", sentencia Aleix antes de la cita de San Marino de este fin de semana.

Pase lo que pase Márquez no puede ser campeón en territorio Valentino Rossi. Tendrá que esperar al menos a Japón, la casa Honda, para alzar su noveno título.