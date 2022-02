Indonesia no se ha estrenado precisamente bien en MotoGP. Su pista, sucia, ha necesitado de 'cuidados especiales' que han además dividido a los pilotos de la parrilla. Marc Márquez ha pedido limpiar su asfalto rodando todos... y esto es algo que no ha gustado nada a otros como Aleix Espargaró.

Y es que su cabreo fue monumental: "Hacía mucho tiempo que no me enfadaba tanto. Lo pagué con mi propio equipo, que no tenía culpa de nada".

Todo por el estado de la pista. Sucia. Llena de polvo y de barro. Nadie salía a rodar, hasta que se obligó a todos a hacerlo juntos durante 20 vueltas. Algo que, al parecer, fue idea de Marc Márquez.

"Hubo gente que presionó. No me gustó. Yo no estoy para limpiar la pista a nadie. Tan solo mis jefes pueden obligarme a salir a la pista, como si quieren que salga en bañador. No es justo. Yo decido cuándo salgo", sigue Espargaró.

Marc Márquez confirmó que fue uno de los que puso sobre la mesa la idea de salir todos a la vez.

"Los camiones tan solo mueven suciedad de un lado a otro. Hay que rodar motos", comenta Márquez.

Su hermano le apoyo: "Todos esperamos que saliera alguna moto, pero no. Así que tuvimos la idea y nos obligaron a salir".