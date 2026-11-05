"Ningún piloto ha podido"
"Ganar a Márquez es muy difícil; es el mejor piloto de la historia": Crivillé se rinde ante Marc
El bicampeón del mundo ha destacado que tanto Jorge Martín como Marco Bezzecchi han hecho todo por destronar al ilerdense.
Con Marc Márquez teniendo ya medio título en el bolsillo a falta de tres Grandes Premios para que venza el calendario de MotoGP, Àlex Crivillé ha analizado la superioridad del de Cervera en el pódcast de Duralavita.
"Marc es Marc y está en camino ya de ir a por ese décimo título que nadie le puede reprochar porque es el mejor", ha arrancado.
El expiloto, bicampeón del mundo, ha explicado que todos los pilotos que han tratado de vencerle desde su regreso se han quedado en el intento.
"Ningún piloto ha podido esta temporada luchar y decir, pues no se le puede decir, 'no, es que ese décimo título de Marc todavía hay que conseguirlo', pero Jorge Martín le peleó hasta el último momento, la carrera de Australia no pudo, Bezzecchi al final no ha podido, Ogura, Pedro Acosta, por falta también de máquina, tampoco ha podido… Es que es una pasada", ha señalado.
Con este décimo título, Crivillé ya no tiene ninguna duda de quién es el 'GOAT': "Ganar a Marc Márquez es muy difícil, con el pack que tiene y piloto, porque es el mejor piloto de la historia, si no uno de los mejores, yo creo que es el mejor. Pero ganarle a él, lo han intentado".
"Jorge Martín lo intentó en Australia, iba pasadísimo entrando en curva, se cayó en una zona de las más rápidas del circuito, lo probó. Se lesionó, pero lo ha probado. Bezzecchi hizo un cambio de chip a mitad de temporada diciendo ‘no me puedo caer, me caigo tanto que tengo que intentar ser más constante’. Lo ha hecho, es más constante, pero le ha faltado ese plus", ha zanjado.