Quartararo, sobre Marc Márquez: "No tiene la mejor moto, pero..."

El piloto de Yamaha ve a Marc "muy fuerte" y cree que cerrará un nuevo título muy pronto: "Lo tiene en la mano".

Marc Márquez puede cerrar su décimo título este fin de semana en el Gran Premio de Qatar. Y Fabio Quartararo, un viejo rival, cree que el piloto de Ducati está completando prácticamente un milagro con esa moto que es inferior a la Aprilia.

Así lo dice en una entrevista a 'AS', en la que lanza elogios hacia Márquez: "Yo a Marc lo veo muy fuerte. Para mí no tiene la mejor moto ahora mismo, pero como es él, como piloto y por la experiencia que tiene, Marc lo tiene en la mano".

"Lo que ha hecho él ya antes de la lesión, si no me equivoco seis veces campeón de MotoGP. Luego la lesión, cambiar de equipo, volver... A ver, ha tardado, pero esto para mí es un ejemplo como piloto y como mentalidad. Ha habido veces que le veía en la cara que estaba hecho polvo, pero mira dónde está ahora. Se lo han currado", explica el piloto de Yamaha.

Elogios también para Jorge Martín

La lesión en el brazo derecho no dejó a Jorge Martín competir en Malasia... y es duda para Qatar. Quartararo también tiene buenas palabras para él: "Martín me ha sorprendido mucho en positivo este año. No pensaba que fuera a hacer la segunda parte de temporada que ha hecho. Hasta la caída de Australia, muy consistente, muy rápido y en un campeonato como este año es lo más importante".

El piloto de Aprilia volverá a hacer todo lo posible para poder correr el sábado y el domingo, pero todo dependerá de su maltrecho brazo derecho.

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