Red Bull ha hecho su trabajo, ha puesto paz entre sus pilotos. Después el GP de Brasil, donde Verstappen se negó a ceder la posición al mexicano, el discurso entre Max y Checo cambia forma drástica.

"Con todo lo que he hecho por él no sé qué es lo que ha pasado. No entiendo sus razones. Si Verstappen tiene dos Mundiales es gracias a mí", afirmó Pérez en Interlagos tras la carrera. Un calentón que parece haber desaparecido en Yas Marina, y es que, el mexicano a alabado la ayuda de Verstappen durante la clasificación.

Pérez ha contado con el rebufo de su compañero Verstappen en el segundo intento de la Q3, antes no han podido hacerlo porque el monoplaza de Max se ha apagado y han tardado en volver a arrancarlo. Pese al rebufo, el mexicano no logró la pole, pero sí se quedó segundo a dos décimas del neerlandés, que sí ha logrado la primera posición de salida.

"Es un buen comienzo. No he podido dar ese paso adelante en la Q3, especialmente en la primera tanda, que no ha sido buena. Estamos por detrás, pero es bueno estar en primera línea de salida. Max me ha ayudado con ese rebufo, ha hecho un buen trabajo por mí. Hemos trabajado como equipo y estamos preparados para mañana", ha asegurado Checo Pérez tras la clasificación.

La lucha por el subcampeonato, muy igualada

La tensión que se creó en Interlagos viene porque el mexicano lucha por ser segundo en el Mundial de Pilotos con Leclerc. Necesitaba quedar lo más arriba posible y Verstappen desoyó las órdenes de equipo. Así pues, Pérez llega empatado con Leclerc a Abu Dhabi.

De esta forma, el piloto que quede por delante, será quien logre ese subcampeonato. "Mañana va a ser muy interesante dado lo fuerte que serán los Ferrari en carrera", ha comentado para terminar Checo.