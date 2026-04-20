Verstappen ya sabía la oferta de McLaren a su mano derecha: "Sería una tontería no aceptarla"

El neerlandés habla sobre el fichaje de Gianpiero Lambiase, su ingeniero de carrera, por McLaren en 2028: "Tenía que aceptarla sí o sí".

El mes de parón en la Fórmula 1 ha dado para mucho. Abril puede ser clave para la categoría reina del automovilismo y para el devenir de una normativa que no ha empezado con buen pie. Aunque también ha sido un mes de anuncios y fichajes sorpresa de cara a futuro.

Gianpiero Lambiase, ingeniero de carrera de Max Verstappen y mano derecha del neerlandés, fichará por McLaren de cara a 2028, en calidad de director de carrera. Un cambio muy sorprendente, ya que Lambiase ha sido el ingeniero de pista de Verstappen desde su llegada a Red Bull en 2016.

Precisamente, fue el cuatro veces campeón del mundo quien habló sobre este fichaje en un evento de 'Viaplay', donde admitió que el ya lo sabía: "Me contó qué tipo de oferta había recibido. Le dije: serías tonto si no la aceptaras".

"Ya lo hemos logrado todo juntos. Y luego recibe una oferta tan buena, pensando también en su familia y la seguridad que le brindaría. Me pidió una especie de permiso y le dije que tenía que aceptarla sí o sí. Realmente quería oír eso de mí", comentó el piloto de Red Bull.

Abril, mes de cambios

Además, abril es un mes marcado en el calendario de la Fórmula 1. Las reuniones de la FIA y la F1 para modificar ciertos aspectos de la normativa siguen su curso y esto es algo que 'Mad Max' celebra: "El hecho de que estemos dialogando con la F1 y la FIA ya es un avance. El problema es que, si bien se pueden ajustar un poco estas regulaciones, fundamentalmente hay algo que falla. No todos lo admitirán públicamente, pero es cierto”.

"Yo solamente estoy tratando hacer lo posible para adaptarme. Incluso si me retiro dentro de unos años, quiero que la F1 siga siendo un deporte decente. Algo tiene que cambiar con estas nuevas regulaciones y me gustaría que volvieran los motores V10 o V8 en un futuro", concluyó Verstappen.