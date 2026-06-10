Giro del PSOE en Extremadura sin preguntar a Ferraz: apoyarían los presupuestos de María Guardiola si cesa a los consejeros de Vox

Los detalles Aunque no se avisó con anterioridad, en el Gobierno hay voces que han respaldado al líder del PSOE extremeño. Ha sido el caso de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que ha asegurado: "Vamos a hacer todo lo posible para evitar estos pactos indecentes del PP con Vox".

El PSOE de Extremadura ha ofrecido su apoyo al PP de María Guardiola para aprobar los presupuestos autonómicos, a cambio de que expulse a los consejeros de Vox de su gobierno. Este movimiento, realizado sin consultar a Ferraz, ha sido respaldado por miembros del Gobierno, como la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. La propuesta busca evitar la influencia de Vox en el poder. La portavoz del PP, Ester Muñoz, lo ha calificado de "broma de mal gusto" y lo considera una estrategia para desviar la atención de los problemas judiciales del PSOE. En Andalucía, la situación es diferente, y desde Por Andalucía han descartado seguir esta vía.

Sin consultar nada con Ferraz, el PSOE de Extremadura ha movido ficha para acercarse a la presidenta María Guardiola. "Digámosle a España que se pueden hacer las cosas de otra manera", dijo el martes el nuevo líder socialista en Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina. Una frase que se transforma en una mano tendida hacia el PP, hacia Guardiola, que busca poder aprobar los presupuestos para Extremadura.

Eso sí, el PSOE extremeño ha pedido una cosa a cambio: ellos le prestarán sus votos para sacar adelante las cuentas autonómicas, si Guardiola expulsa de su ejecutivo a los consejeros de Vox. O en palabras del líder del PSOE extremeño: "Cese inmediatamente a sus consejeros de Vox, échelos, y ya tienen ustedes cuentas si nos acepta esas propuestas que le estamos haciendo desde un punto de vista constructivo".

Recordemos que en Extremadura el PP le cedió puestos de mando a los ultras de Santiago Abascal para poder conseguir la investidura de María Guardiola. Concretamente, Vox entró en el Gobierno de Extremadura consiguiendo una vicepresidencia y las carteras de Familia y de Agricultura.

Sin preguntar a Ferraz

Y aunque el movimiento se ha hecho sin haber consultado a Ferraz, este miércoles, miembros del Gobierno han apoyado el paso dado por sus compañeros extremeños. Porque lo que pretenden es impedir que Vox esté en el poder.

En el Gobierno hay quien prefiere guardar silencio, como el vicepresidente Carlos Cuerpo. Pero también se han pronunciado voces respaldando al líder del PSOE extremeño. Ha sido el caso de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que ha asegurado: "Vamos a hacer todo lo posible para evitar estos pactos indecentes del PP con Vox".

Para la portavoz del PP, Ester Muñoz, todo esto no es más que "una broma de mal gusto". Y va más allá, porque los populares consideran que todo esto solo corresponde a una estrategia clara que, en su opinión, llega tarde. "Me parece una broma de mal gusto. Además, el PSOE tiene muchos problemas judiciales y quiere desviar el foco con estas triquiñuelas", ha explicado.

¿Y en Andalucía?

La pregunta es si esta propuesta, si este nuevo camino que se ha abierto en Extremadura, se puede extrapolar a otras comunidades como Andalucía. Es decir, si María Jesús Montero hará un movimiento similar a este. Patxi López, el portavoz del PSOE en el Congreso, ha dado su visto bueno. "Pues me parece bien. Lo que pasa es que ya estamos viendo también lo que empieza en Andalucía: que el PP ya hace tiempo que eligió un socio, que eligió ir con Vox con todo y para todo".

Desde Por Andalucía, ya han descartado esta vía. "Eso forma parte del ecosistema extremeño; el nuestro no nos ha dado ni la oportunidad de abrir ese debate", ha dicho Antonio Maíllo. Además, Juanma Moreno sigue guardando silencio, mientras que desde Vox aseguran que la hoja de ruta de Génova se ha impuesto para que Juanma Moreno la ejecute.

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