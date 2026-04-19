El demoledor mensaje de Verstappen tras el accidente de las 24h de Nürburgring: "Estoy en shock..."

El neerlandés da el pésame a la familia del piloto fallecido, Juha Miettinen, tras un trágico accidente en el que se vieron involucrados siete coches. Cabe recordar que Max estaba participando en la prueba.

La primera carrera de clasificación de las 24h de Nürburgring acabó de manera trágica. Tras 25 minutos de sesión, siete coches se vieron involucrados en un accidente que se llevó la vida del piloto de 66 años, Juha Miettenen.

El resto de pilotos están fuera de peligro, pero eso no quita que lo sucedido en el Nürburgring-Nordschleife haya sido un recordatorio del peligro que tiene el mundo del motor.

Max Verstappen, quien estaba este fin de semana corriendo en el circuito alemán, ha querido transmitir este mensaje en sus redes sociales, donde ha dado el pésame a la familia del piloto fallecido: "Estoy en shock por lo que ha ocurrido hoy... El automovilismo es algo que todos amamos, pero en momentos como este nos recuerda lo peligroso que puede ser. Mi más sincero pésame a la familia y seres queridos de Juha".

Este domingo se ha guardado un minuto de silencio en memoria del piloto finlandés justo antes de comenzar la segunda carrera de clasificación para una cita que se celebrará el próximo 16 de mayo.

Verstappen, como estrella del mundo del motor, ha querido tener un buen gesto tras una tragedia que vuelve a azotar el deporte. El neerlandés, en pleno parón de Fórmula 1, mantiene algo de incógnita sobre su continuidad en el 'Gran Circo'.