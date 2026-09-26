Brutal rajada de Norris tras el accidente provocado por Colapinto: "No se merece estar en F1"

El piloto de McLaren critica con severa dureza la acción del argentino que provocó un accidente en cadena con él y Gasly, suponiendo el abandono del Gran Premio.

A Lando Norris le salió cruz el GP de Azerbaiyán. De venir de ganar en Madrid, a irse de vacío en Bakú tras un accidente múltiple en la resalida al concluir el primer safety car de carrera. Estuvieron involucrados él y los dos Alpine.

El causante de este choque a tres fue de Franco Colapinto puesto que entró pasado en la primera curva y se llevó por delante a su compañero y este al McLaren. El inglés pide mano dura a la FIA para evitar estas situaciones: "Creo que la FIA debería ser más estricta y empezar a imponer suspensiones por este tipo de cosas".

Así, el vigente campeón del mundo lanza una feroz crítica que hundirá la moral del de Alpine: "En Fórmula 1 queremos competir contra los mejores pilotos del mundo y, cuando pasan cosas así, es porque no deberías estar ahí".

A la postre, los comisarios decretaron cinco puestos de sanción que deberá cumplir Colapinto en la próxima cita, algo que a Lando le debe parecer insuficiente: "Si provoca un accidente en un reinicio como este, deberías recibir al menos una suspensión de una carrera".

"Es una imprudencia por parte de la gente. Cuesta mucho dinero, todas mis piezas ahora están en la basura. La gente debería ser suspendida porque eso no es pilotar. Eso no merece estar en la Fórmula 1", concluye el británico en una rajada recogida por 'The Race'.

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