El vacile a Max Verstappen sobre George Russell: "Podría haber sido peor"

La gala especial con motivo del 75 aniversario de la Fórmula 1dejó varias anécdotas, además de mostrar las 'liveries' de los diez equipos del mundial. En el inicio del acontecimiento, llegó una de las más destacadas de la jornada.

Max Verstappen fue protagonista en una broma lanzada por Jack Whitehall. El humorista y actor británico fue el escogido para ser el maestro de ceremonias en la gala de este martes que da el pistoletazo de salida a la temporada.

Situado en el escenario, el inglés mencionó al vigente campeón del mundo que estaba sentado en la mesa junto a Christian Horner, 'team principal' de Red Bull. El comediante lanzó un dardo al neerlandés sobre uno de los rivales con el que ha guardado más tensión: George Russell.

"Anímate Max, podía haber sido peor, al menos no te sentamos al lado de George Russell", dijo Whitehall para desatar las risas de los presentes. La cara de Verstappen fue todo un poema sonriendo irónicamente. Justo después, enfocaron al británico que sonreía a la cámara.

La relación entre el de Mercedes y el de Red Bull no acabó de muy buena forma en 2024. En varias ocasiones, el británico se ha mostrado disconforme con las actitudes de 'Mad Max' alegando que buscaba "intimidar" en pista. Todo indica a que habrá mucha tensión entre ellos en 2025.

"Cheer up Max, it could've been worse, we didn't seat you next to George Russell"

